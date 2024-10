Embajador Yurii Diudin valora postura de Boric ante Rusia y proyecta “cumbre” de líderes latinoamericanos en Ucrania

El representante diplomático valoró el apoyo y la posición “humana” del Presidente Boric frente al conflicto armado que mantienen con Rusia desde el 24 de febrero de 2022.

“Las relaciones entre nuestros presidentes son muy buenas, se conocieron por teléfono hace dos años y medio, y se fueron encontrando en varias ocasiones, en varias instancias internacionales, en Nueva York, la última reunión fue en Suiza, en junio de este año, y realmente estamos apreciando mucho la postura del Presidente Boric, que es muy claro, muy coherente en condenar la invasión rusa, y también en apoyar a Ucrania, y apoyar, en primer lugar, el derecho internacional”, planteó Diudin.

Desminado

Desde mediados de 2022 los gobiernos de Ucrania y Chile vienen dialogando respecto a la posibilidad de involucrar a especialistas chilenos en el desminado de áreas agrícolas que se requieran en la nación europea.

Al respecto, el embajador indicó que están trabajado para que aquello se materialice.

“Lo que necesitamos es un desminado humanitario, o sea, de las tierras que fueron liberadas de la ocupación rusa, y donde no se puede plantar, no se puede hacer agricultura, porque están plagados de minas terrestres, minas antipersonales. Y ahí la experiencia y los equipos, los expertos de Chile nos pueden ayudar y mucho”, indicó el diplomático.

Diudin insistió que se trata de “áreas desocupados, donde no hay hostilidad”, e indicó que sus representantes han solicitado al gobierno chileno que si no pueden enviar personal, que “envíen por favor los equipos”.

“Líneas rojas”

El embajador ucraniano también se refirió a la solicitud que han formalizado de colaboración en cuanto a armamento.

“En ese nivel no hemos tenido respuestas. Hemos enviado en varias ocasiones las listas de los armamentos y municiones que necesitamos a través de la Cancillería, al Ministerio de Defensa, a otros organismos. No hemos tenido respuesta. Entiendo que es un tema bastante político y que en Chile existen ciertas líneas rojas que no pueden transgredir y yo no estoy insistiendo mucho en el tema del armamento. Para mí, lo que interesa más, es recibir apoyo humanitario, apoyo práctico. Por ejemplo, necesitamos también de cosas que salvan vidas, ambulancias, medicamentos, botiquines de primeros socorros, chalecos, antibalas, cascos. Son cosas muy humanitarias de proteger a las personas. Y eso lo estoy pidiendo al gobierno chileno que nos pueden dar”, explicó.

Posibilidad de visita de Boric a Ucrania

El representante indicó que con el canciller chileno Alberto van Klaveren han hablado de la posibilidad de que el Presidente Gabriel Boric visite Ucrania, algo que se podría considerar en alguna de las giras del Mandatario.

“Me dicen que sí, que él estaría interesado. Ahora, de concreto, todavía no tenemos nada. Nuestro presidente Volodimir Zelensky quiere hacer una cumbre con varios líderes de la región latinoamericana y se pensaba hacerlo en Nueva York o en algún otro lugar. Y posiblemente se va a hacer el próximo año en Ucrania, ahí es donde vamos a invitar a varios líderes, no solo el Presidente Boric. Por supuesto que él siempre está bienvenido a Ucrania, en cualquier momento, por la visita bilateral, pero también queremos tener una cobertura más amplia. El Presidente quiere hablar con varios líderes de la región para explicar la situación en Ucrania. Probablemente también tendremos esta cumbre donde va a ser invitado el Presidente Boric”, adelantó.