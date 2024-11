Evaluación sobre el consentimiento define medida cautelar de Jorge Valdivia tras formalización por segunda denuncia

El abogado Juan Pablo Hermosilla, uno de los querellantes en el caso contra Jorge Valdivia, reconoció un “revés” por el arresto domiciliario nocturno que se mantuvo contra el exfutbolista luego de su formalización por una segunda denuncia de una agresión sexual.

“¿Es un revés? Sí”, reconoció el penalista, descartando que se tratara de algo grave y que su objetivo es llegar a juicio.

“Básicamente no concordó el magistrado con estimar que concurrían los requisitos legales para la prisión preventiva”, comentó.

Santiago 19 de noviembre 2024. Se reanuda la audiencia de reformalizacion y discusion de medidas cautelares en el marco de una segunda denuncia por violacion contra el exfutbolista y ahora comentarista Jorge Valdivia. Javier Salvo/Aton Chile

Hermosilla manifestó que “pesó mucho la decisión de la Corte de Apelaciones” que había sustituido la medida cautelar del imputado y dijo que evaluarán una apelación.

Fiscalía sigue investigando

El fiscal de Género de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Rodrigo Celis, enfatizó que esta es una investigación que está en curso y está comenzando.

“Tenemos plena convicción de la versión que nos han relatado las víctimas, las creemos las víctimas. Y creemos también que en un escenario de juicio oral es mucho mejor la forma que se pueden apreciar todos los antecedentes que tenemos y que vamos a seguir recabando”, afirmó el fiscal.

Consentimiento

En la decisión del magistrado Daniel Aravena, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el consentimiento que las denunciantes aseguran que no dieron a Valdivia para mantener relaciones, fue un punto clave.

“Se rechaza porque se estima que hay versiones o interpretaciones respecto a los antecedentes que se han vertido, que podrían o le dieron a entender al tribunal que no está tan claro para él que las víctimas no habrían consentido. Y ese es un punto que para el Ministerio Público, con los antecedentes que tiene, no lo comparte”, dijo el persecutor.

En esa línea, afirmó que seguirán trabajando y para acreditar los delitos imputados y “esclarecer los hechos”.

“Preocupante”

Por otro lado, el abogado querellante Jorge Correa Selamé manifestó su disconformidad con la decisión del tribunal, sin embargo no adelantó si va a apelar o no ya que, dijo, esa acción debe ser fundada.

“Yo no sé si es un duro revés. Lo más preocupante es que el magistrado tiene dudas respecto a si hubo o no consentimiento. No sé si duro revés porque estamos empezando el procedimiento”, planteó.

Correa también dijo que la decisión de la Corte de Apelaciones fue otro factor considerado por el magistrado. La citó y hay jerarquía, apuntó el abogado.

La abogada Paula Vial y Jorge Valdivia. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

“Hay que tener por acreditado un delito, al menos fundadamente, y la participación. Y de eso se pasa a ver la necesidad de qué medida cautelar se le va a imponer. Si el juez dice que respecto a la letra A del artículo 140, que es acreditación del delito, él no tiene la claridad. Si se da la figura de si hubo o no hubo consentimiento, él tiene por no acreditado que realmente hubo una violación. Y por lo tanto, las medidas cautelares, la más gravosa que es la prisión preventiva en esos términos, no se justifica”, reflexionó el querellante.