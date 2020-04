Evelyn Matthei valora fin de cuarentena en Providencia pero advierte la posibilidad de "que en algún momento haya que volver a restringir”

Junto con Lo Barnechea y Vitacura, Providencia terminará su cuarentena el próximo lunes según el anuncio que realizó esta jornada el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

“Lo que está haciendo el ministro y el grupo de expertos que lo acompañan es que van a ir apretando y soltando la mano de acuerdo a los lugares donde aparecen y disminuyen contagios. El virus no va a desaparecer. Y hasta que no haya una vacuna, lo que hay que lograr es que nunca sobrepase un número determinado de enfermos”, expresó Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, al canal 24 horas.

“Es una cosa bien compleja de ir soltando y apretando la mano en distintos lugares de acuerdo va evolucionando la tasa de contagios”, agregó la alcaldesa, quien valoró que el fin de la cuarentena se intepreta así: “Quiere decir que la gente (de Providencia) realmente ha sudo súper consciente, súper responsable y han disminuido los contagios”.

“Nosotros creíamos que esta curva iba a ser así, ‘planita’ y que se iba a disparar. Eso no ha ocurrido así. Por lo tanto, efectivamente las medidas están dando resultados, lo que no significa que en algún momento (no) haya que volver a restringir. Acá vamos a ir probando”, advirtió.

En este sentido, valoró el trabajo estimativo que han realizado las autoridades de gobierno: “Ese trabajo, que es muy minucioso, que es muy de control de datos, yo creo que ese trabajo se ha hecho tremendamente bien”.

Respecto del detalle de lo que se reabriría o no con el fin de la cuarentena, Matthei explicó que aún no está completamente al tanto y que ello se debe definir durante los próximos días, una vez realizadas las correspondientes reuniones con las autoridades centrales.

“Hay muchas cosas que tenemos que trabajar y a partir de ahora vamos a ir viendo esos detalles. Quiero contar que el tema de la recesión económica y que puede haber hambre acá no es menor. E ir soltando las actividades es muy importantes”, cerró.