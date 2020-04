Exministro Santelices da negativo para Covid-19: tuvo contacto con funcionaria infectada del Servicio Metropolitano Central

“Susto no. Todos quienes trabajamos en salud debemos asumir que este es un riesgo propio de nuestro quehacer y que hay que cumplir con las recomendaciones, pero no eludir nuestras obligaciones”, relata el exministro de Salud, Emilio Santelices, detallando así la espera de 12 horas que vivió hasta obtener los resultados del examen para Covid-19. La prueba se la practicó el pasado viernes, luego que una funcionaria del Servicio de Salud Metropolitano Central, donde la ex autoridad se desempeña actualmente, diera positivo al virus.

Según fuentes de Salud, esa jornada una funcionaria del Servicio —que cumple labores en la subdirección médica— confirmó el contagio a sus superiores. Dado su rol directo con equipos clínicos de los distintos centros de salud circunscritos a esa unidad, se sospecha de esas reuniones como la vía de contagio. Así, 32 profesionales quedaron en cuarentena y con indicación de realizarse el test, entre esos, Santelices, quien ingresó hace dos semanas al servicio, en calidad de asesor de la dirección para temas Covid-19.

“Una profesional del equipo, asintomática, salió positiva. Por eso se activó protocolo de acuerdo a directrices ministeriales, distinguiendo entre contactos de bajo y alto riesgo. Estos últimos se fueron a cuarentena”, precisa el exministro, quien señala que no estuvo en cuarentena por su “bajo riesgo”, sino que esperó los resultados en un confinamiento autoimpuesto.

Como sea, los resultados de Santelices estuvieron en 12 horas, “dado un convenio del Servicio de Salud Metropolitano Central con laboratorios de la Usach”, el que resultó negativo: “Cuando se dio la alerta, me quedé encerrado, hasta que me dieron el resultado del examen”, concluye.

Sin embargo, algunas versiones desde del Servicio señalan que el extitular de Salud estuvo en reuniones con equipos clínicos junto a la funcionaria afectada, por lo que eventualmente podría revisarse si corresponde aplicar confinamiento.