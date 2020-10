Expertos coinciden en que es seguro ir a votar tomando los resguardos conocidos

Tras la suspensión en abril, cuando el país enfrentaba las primeras semanas de emergencia sanitaria, el plebiscito constitucional de entrada -que consultará si los chilenos quieren una nueva Carta Magna y bajo qué mecanismo- finalmente tendrá lugar este domingo, en medio de un contexto inédito: la pandemia del coronavirus.

El uso de mascarilla, reducir aforos, mantener la distancia social, portar alcohol gel y un lápiz propio, así como una cámara de votación sin cortina para facilitar la circulación de aire, son parte de las medidas del protocolo del Servicio Electoral (Servel) y que persiguen hacer más seguro el proceso.

Y a 48 horas del balotaje, los expertos recalcan que, de cumplirse estos resguardos, el proceso no sería de riesgo para vocales de mesa ni para los electores. Así lo plantea la exdirectora de Fonasa y consultora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Jeanette Vega, quien aporta un antecedente internacional y detalla que “en pandemia se han realizado cerca de 50 elecciones en otros países. En todas las que se ha hecho seguimiento -recuerdo, por ejemplo, las de Wisconsin o en Francia- no se ha registrado ningún rebrote y se habían tomado todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia hasta ahora de que haya habido aumento de casos que puedan ser adjudicados a procesos eleccionarios”.

Cumplir el aislamiento

Según los datos entregados por el Servel, en el país se habilitarán 44.697 mesas receptoras de sufragios para 14.796.197 votantes.

Así, con un promedio de 331 electores por mesa, el matemático y epidemiólogo Gabriel Cavada asevera que, si los electores se distribuyeran de manera equitativa en las 12 horas que se extenderá el proceso, por cada 60 minutos se presentarían 28 personas. Y eso, en un escenario ideal de participación de 100%. “La cifra es menor que las aglomeraciones y filas que vemos en sucursales de AFP o bancos”, asevera Cavada.

Hasta ayer, según el Ministerio de Salud, eran 13.490 los casos activos de coronavirus en todo el país, una de las más bajas del último mes. Y de estos, 2.983 se encuentran en la Región Metropolitana, donde habitan poco más de ocho millones de personas, por lo que ir a sufragar, a juicio del epidemiólogo, constituye un riesgo incluso menor que comprar en un supermercado.

“La tasa de casos activos de coronavirus es de 36,7 por cada 100 mil habitantes en la RM. Es decir, si los pusiéramos en dos estadios nacionales completos -considerando su aforo de casi 50 mil personas- habría 37 casos de Covid-19 positivos en total”, estima.

“Por norma, los contagiados confirmados no andan en la calle, en su mayoría. Son personas que están cumpliendo cuarentena obligatoria, muchos se sienten mal, o están hospitalizados. La probabilidad de encontrárselos en la calle es casi nula”. Gabriel Cavada, matemático y epidemiólogo

Por su parte, el académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Mauricio Canals, coincide en este diagnóstico. Acorde a los casos nuevos semanales, según los datos entregados por la plataforma I-Covid, “la tasa que se está reportando para la Región Metropolitana en la última semana es de 5,6 nuevos casos por 100 mil habitantes”.

En el caso de las regiones del extremo norte o hacia el sur, con mayor incidencia de casos activos, el diagnóstico de Canals precisa que “los problemas están en Arica y Magallanes, a pesar de que ha ido con tendencia a la baja, Aysén y Los Lagos. Es decir, desde el Biobío hacia el sur hay más riesgo, pero estamos hablando de un riesgo bajo, de una baja probabilidad (de contagio)”.

Mascarilla “bien puesta”

Cavada explica que el uso obligatorio de mascarilla, así como una distancia de un metro y una frecuente higienización de manos- es crucial en esta instancia, pues evita la emisión de aerosoles y gotículas desde personas que puedan estar contagiadas sin saberlo.

Ese es un aspecto en el que enfatiza la epidemióloga Ximena Aguilera, quien preside el Consejo Asesor Covid-19. “El uso de mascarilla debe ser cubriendo boca y la nariz. Se debe llevar alcohol gel y si se toca la mascarilla, hay que lavarse inmediatamente las manos. Si las personas tienen que hacer fila, deben mantener la distancia física y, en lo posible, tratar de no tocar ninguna superficie. Si esto ocurre, deben asearse las manos”, recomienda Aguilera.

Incluso, y ante la eventualidad de “que haya personas asintomáticas que vayan a votar, si cada uno de nosotros toma las precauciones para ir a sufragar en forma segura, se evitará cualquier riesgo de contagio”.

En esa misma línea, la exministra de Salud Carmen Castillo es tajante: “Ir a votar este domingo es seguro, es cuestión de saber manejar adecuadamente todas las indicaciones que se han dado”. A su juicio, el protocolo para la jornada “es estricto” y depende de cada persona darle cumplimiento.

Mientras, de manera preventiva, la epidemióloga e integrante del Consejo Asesor de Covid-19, María Teresa Valenzuela, aconseja que quienes el domingo presenten fiebre o cualquier otro síntoma que induzca a sospecha de coronavirus, se abstengan de asistir.

Sin embargo, coincide en que el riesgo de encontrarse con algún contagiado “es bajo, incluso en la Región Metropolitana, donde se concentra una mayor cantidad de población y casos activos. Son personas que, además, si llegan a circular, están registradas como Covid-19 positivo”, asevera.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, planteó a su vez que “el domingo vamos a tener un evento republicano muy importante en el país, donde muchas personas van a salir a la calle y van a ir a votar. Sabemos que esto es una situación particular, porque estamos en pandemia, y por eso tenemos que hacer este acto de una manera muy segura desde el punto de vista sanitario”.

La autoridad, además, recalcó que las personas mantengan las medidas de seguridad y prevención. “Son pasos fundamentales para disminuir la posibilidad de contagio y tener un plebiscito seguro”, dijo.

Fiscalización

Para resguardar la seguridad sanitaria de la jornada, el gobierno dispuso un plan que aumentará las fiscalizaciones, especialmente en las 112 comunas confinadas, donde reside el 51% de la población total del país.

Por lo mismo, a 20 metros de los puntos de ingreso de los centros de votación, personal de la Seremi de Salud y Carabineros estarán controlando a quienes ingresen al perímetro para comprobar, mediante su rut, si son o no positivos de coronavirus y si, eventualmente, están incumpliendo la cuarentena.

Además, desde el gobierno reiteran que quienes viven en comunas de la Fase 1 o 2 -que suman casi 10 millones de personas- y luego de ir a votar quieren ir de compras, deberán portar el permiso correspondiente.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, sostuvo que “este es un acto electoral muy importante, pero no podemos olvidar que lo hacemos frente a una pandemia y, por lo tanto, hay que ser responsables en ir a votar y luego volver a las casas. En las comunas con cuarentena y etapa de transición tendremos muchas fiscalizaciones en las calles para que la gente no pase de una comuna a otra”.

Además, agregó que “estará personal de Carabineros y la PDI a cargo de los controles, porque no queremos que nadie se exponga, y quien lo haga será sancionado. Aprovechemos esta oportunidad solo para ir a votar y participar”.