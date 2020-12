Expulsan a 143 ciudadanos extranjeros por cometer delitos graves en Chile

143 ciudadanos extranjeros que cometieron delitos graves serán expulsados durante esta jornada.

El operativo, que estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones y que contó con la supervisión del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el subsecretario de es cartera, Juan Francisco Galli, comenzó a desarrollarse esta mañana en el Grupo 10 de la Fach.

44 de estas personas serán trasladadas vía terrestre hasta sus países de origen, Perú y Bolivia, mientras el resto lo hará vía aérea hasta Colombia, Venezuela y República Dominicana. Según se explicó, las expulsiones se concretan como conmutación de las penas que los expulsados tenían en nuestro país. En esa línea, no podrán ingresar al país en 10 años.

Además, se informó que cerca de 1.500 personas que cometieron delitos han sido expulsadas durante este año.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que “las personas que vienen a Chile a buscar oportunidades laborales o familiares, y que se enmarcan en dentro de la legislación vigente hoy van a tener siempre la oportunidad de hacerlo. Estas expulsiones no son por temas administrativos. No es porque una persona entró de manera clandestina al país o porque le falta algún antecedente para seguir en Chile. Hay que ser muy claros: Las personas que están siendo expulsadas hoy son personas que vinieron a Chile a cometer delitos”.

El ministro explicó que para llevar a cabo estos operativos se desarrollará un modelo donde se licitarán vuelos chárter “para hacer mucho más rápido este proceso en el futuro. Es un modelo bastante innovador para seguir avanzando en algo que creemos que es muy importante”.

El director de la PDI, Héctor Espinosa, dijo que “con esto estamos dando cumplimiento como PDI a nuestro rol que es dar eficacia al derecho y sacar de circulación a estas personas que son criminales y han venido a nuestro país a cometer delitos. Hay una gran cantidad por delitos de narcotráfico y de robos con intimidación”.