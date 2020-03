Felipe Guevara, Intendente de la Región Metropolitana: “No es tiempo de hacer vida social, sino de acatar el aislamiento”

Tras asistir a una reunión con el Comité Operativo de Emergencia Regional (COE), el Intendente de la Región Metropolitana -Felipe Guevara- se dirigió a la prensa para detallar las medidas contra la pandemia de coronavirus, que se decidieron para la ciudadanía.

“Todos estamos en estado de alerta”, dijo la autoridad regional, para luego llamar a la calma y asegurar que el gobierno trabaja en comisiones técnicas desde enero “preparándose para lo que estamos viendo”.

“Los protocolos trabajados están en la dirección correcta”, aseguró, reiterando la importancia del autocuidado, el lavado de manos frecuente y evitar los saludos con besos y manos.

Respecto a la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales -anunciada por el Presidente Sebastián Piñera a eso del mediodía-, el intendente metropolitano fue tajante: “No son vacaciones, es aislamiento de 14 días. Los jóvenes no deberían estar en la calle, en la plaza, o en los centros comerciales. No es tiempo de hacer vida social, sino de acatar el aislamiento”.

En esa misma línea, señaló que los colegios estarán abiertos para quienes “necesiten dejar a sus hijos para ir a trabajar” y que también estará en curso la posibilidad de retirar las raciones alimenticias que provee Junaeb.

Respondiendo a una de las dudas más frecuentes sobre la transmisión del COVID-19, aclaró que el virus “no se transmite a través de las mascotas” y anunció que en la Región Metropolitana fueron suspendidos los programas Vínculo -del Ministerio de Desarrollo Social-, los cabildos comunales y todas las actividades culturales.

Sobre la campaña de vacunación contra la Influenza -que tendrá una duración de dos meses a partir de mañana- hizo hincapié en la priorización a vacunar a las personas pertenecientes a los grupos de riesgo (mujeres embarazadas, niños menores de 10 años, adultos mayores), quienes la recibirán gratuitamente tanto en recintos de salud públicos como privados.

“El llamado es a no aglomerar los consultorios, Cesfam, y recintos de salud, para que todos reciban esa vacuna”, indicó, agregando la importancia de programarse con tiempo, ya sea reservando hora por internet o por teléfono para evitar colapso del sistema.

“Vamos a ir tomando medidas según el virus vaya avanzando”, concluyó el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.