Fiesta con lanchas y helicóptero en Pucón: Armada y Autoridad Aeronáutica investigan

La Armada y la Autoridad Aeronáutica están recopilando información respecto a la celebración que tuvo lugar el fin de semana en el lago Villarrica, en Pucón, Región de La Araucanía, con lanchas, motos de agua y el sobrevuelo de un helicóptero que se viralizó en videos en redes sociales.

“Nadie tenía conocimiento de que iba a haber esta fiesta. Ellos por WhatsApp media hora antes se citan independientemente del lugar donde esté la lancha del propietario”, comentó en entrevista con Mega el alcalde de Pucón, Carlos Barra.

El jefe comunal aseguró que los participantes del festejo “en su mayoría son veraneantes, que tienen sus segundas viviendas acá y que tienen sus embarcaciones, que las disfrutan en el lago, que salen con sus familias y todo lo demás”.

“Más del 80% por no decir el 90% son gente que llegó a veranear en el verano y que ya a fines de febrero ya no está en Pucón. Pero se dieron el gusto de hacer este espectáculo que para nosotros como comuna nos molesta, porque no debiera de ocurrir”, sostuvo la autoridad municipal.

El alcalde explicó que “la Armada intervino rápidamente en esta fiesta e hizo una operación de fiscalización de las matrículas, de los padrones de navegación y cursó muchísimas infracciones. Todas estas lanchas están registradas en la Capitanía de Puerto de Pucón”.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil, informó que “ante el video que está circulando en Redes Sociales de un helicóptero sobrevolando el Lago Villarrica, esta Autoridad Aeronáutica, se encuentra revisando los antecedentes para iniciar la investigación respectiva”.

El miércoles 2 de febrero, la comuna se transformó en la primera de la región en retroceder a la Fase 2 de Transición en el plan Paso a Paso de manejo de pandemia por el aumento de los contagios de coronavirus, lo que llevó incluso a que el municipio suspendiera actividades de verano.

El seremi de Salud (s) Alex Olivares sostuvo que ven “con preocupación como diversas personas participan de fiestas y eventos particulares donde se observan grandes aglomeraciones sin respetar las medidas sanitarias ni de autocuidado”.

“Hacemos un llamado a la población a no participar de este tipo de eventos ya que se arriesgan, no solamente al contagio, sino que también a recibir multas de parte de nuestro Departamento de Acción Sanitaria las cuales a través de las fiscalizaciones podrían dar inicio a un sumario sanitario. Estos sumarios sanitarios por incumplimientos graves al plan Paso a Paso podrían incurrir en multas cercanas a los 55 millones de pesos”, afirmó Olivares.

En tanto, en diálogo con TVN, el delegado presidencial regional de La Araucanía, Víctor Manoli, dijo que la DGAC tiene identificado al piloto del helicóptero que aparece en las imágenes. A su juicio el piloto incurre en una conducta “temeraria” que no coincide con lo informado por la empresa y que la Autoridad Aeronáutica debe indagar.

La autoridad afirmó que “la DGAC está siguiendo los pasos para poder ver y evaluar la magnitud del delito, por llamarlo de alguna manera, porque aquí hay una falta al reglamento y eso va a permitir hacer un seguimiento”.

“Yo estoy evaluando con los abogados de la Delegación para ver si existe una acción penal con la cual podamos hacer una persecución”, sostuvo.

En ese mismo medio Paul Hudson, capitán de la Capitanía de Puerto de Villarrica, detalló que el lago tiene 176 kilómetros cuadrados y tienen cubiertos los sectores en que hay más concentración de las actividades náuticas.

Hudson señaló que en el marco de su plan de fiscalizaciones en el presente periodo estival contabilizan más de 150 citaciones a Fiscalía Marítima. “De este día puntual, nosotros estamos fiscalizando en el lago en distintos sectores y no sabíamos de la existencia de este evento, por lo mismo hacer un llamado a la gente a que haga la denuncia a tiempo”, dijo.

La celebración habría sido el viernes 4 de febrero. “Nosotros nos enteramos el día sábado”, reconoció el capitán.