Fuente-Alba levanta la voz antes de conocer veredicto tras juicio en su contra

Un acalorado diálogo con la prensa que lo esperaba en el Centro de Justicia, tuvo el ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba la mañana de este lunes, antes de conocer el veredicto del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago por el juicio que se desarrolló en su contra.

En febrero de 2019, la entonces ministra en visita extraordinaria Romy Rutherford sometió a proceso al retirado general como autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos por un monto aproximado de 3.500 millones de pesos.

A mediados de 2022, en tanto, el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte José Morales presentó acusación en contra del exuniformado, y su esposa, Anita María Pinochet, por el delito de lavado de activos, afirmando que el matrimonio a “sabiendas que determinados activos provenían directa o indirectamente de la comisión de una serie de hechos típicos y antijurídicos mencionados en el artículo 27 de la ley 19.913, ocultaron y disimularon el origen ilícito de los bienes que provenían del delito base”.

Ese es el juicio que está llegando a su fin este lunes.

Para el otrora mandamás del Ejército, el fiscal Morales pide 15 años de cárcel y para Pinochet, 10 años de presidio, dado que -según la acusación del Ministerio público- ambos se valían de los dineros provenientes de los gastos reservados del Ejército para inyectarlos en sus cuentas personales.

“Respecto al caso, tengo la convicción que no he cometido ningún delito y en consecuencia vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribunal”, aseguró Fuente-Alba al llegar.

Consultado por el caso original, afirmó alzando el tono que “nadie ha hablado de 3.000 millones” en su cuenta y acusó al profesional que le preguntaba de estar “prejuiciado por expresiones falaces”.

“Está haciendo preguntas que son basadas en hechos falsos. Están fundamentados en una ficción”, señaló.

“El señor fiscal me acusa de que con 155 millones de pesos ganados como comandante en jefe, no podría tener el patrimonio que le tengo. Pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe. Tenemos 45 años de sociedad conyugal. Y el patrimonio se forma desde que nos casamos, a los 21 años”, dijo.

Fuente-Alba explicó la adquisición de automóviles de alta gama que hizo y reiteró que no recurrió a dineros de la institución para aumentar su patrimonio.

“Tenía un auto, lo entregaba en parte pago y compraba autos ¿Qué tiene de malo eso? Nunca he usado un peso del Ejército que haya echado a mi patrimonio. Nunca”, afirmó tajante..