Funcionario de la PDI fue grabado amenazando desde un vehículo a conductora en Costanera Norte

Un funcionario de la Policía de Investigaciones que desde un vehículo amenazó a una conductora en la Costanera Norte fue grabado y divulgado por redes sociales.

En el registro se aprecia que el policía abre la puerta de una camioneta de la institución y apunta con su arma a la mujer, que luego se conoció que se dirigía a dejar a su hija al colegio. En el video se alcanza a escuchar que la mujer dice “voy a 80″.

Esta tarde, la policía se refirió a los hechos reconociendo que “efectivamente el vehículo corresponde a la Policía de Investigaciones de Chile” y que los policías se encontraban en un protocolo de “cápsulas de seguridad”, donde escoltan a otros vehículos.

“Existen protocolos definidos para cápsulas de seguridad y que en este caso se evaluará su correcta aplicabilidad”, dice el texto. Finalmente, se sostiene: “Dentro de sus políticas de transparencia, la PDI está siempre dispuesta a mejorar procesos y orientar a las personas que pudieran verse afectadas por alguna situación que involucre a nuestros funcionarios”.

Por su parte, la mujer, que prefirió no entregar su nombre, dijo que el policía “primero abrió la puerta, menos mal que no me tiré para el lado, porque es un peligro para el resto también. Después viendo el video, me gritaba baja la velocidad. Yo le respondí ‘voy a 80′. Y ahí me di cuenta que sacó la ametralladora, sobre todo cuando mi hija grita”.

“Soy yo, como ciudadana, la que está amedrentada, mis hijas están amedrentadas”, agregó. “En ningún momento tuve la intención de hacerles algo, el arma es la última herramienta que debe usar un funcionario. El Estado nos tiene que proteger y no amedrentar”, finalizó.