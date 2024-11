Gendarmes se movilizan a nivel nacional por ascensos y exigen respuestas del Ejecutivo

En las afueras del Ministerio de Justicia, con apoyo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), funcionarios de Gendarmería realizaron una manifestación la mañana de este lunes, en el marco de un paro nacional convocado por los trabajadores penitenciarios este 18 de noviembre.

“Enviamos un nuevo mensaje al gobierno a que se acerque a las propuestas que presentaron los trabajadores que representan el Frente Penitenciario. De lo contrario, las medidas se van a ir intensificando y se van a tomar acciones más radicales para ir en busca de las mejoras que requieren los gendarmes”, expresó el suboficial mayor Benito Saravia.

El vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios explicó el motivo de las protestas.

“Nosotros no estamos pidiendo aumento de sueldo, no estamos pidiendo una bonificación extra, estamos pidiendo que se reponga lo que en derecho le corresponde a todos los trabajadores penitenciarios del país, que son ascensos. Nuestros colegas tienen sus calificaciones, tienen el mérito, tienen el tiempo para ascender, pero no tenemos vacantes”, precisó.

Saravia enfatizó que son ellos, los trabajadores, los que están respondiendo ante la alta demanda en las unidades penales y “haciendo frente a más de 20.000 internos que tienen asignadas las cárceles, a las dificultades de infraestructura, de equipamiento”.

“Por lo mismo, le reiteramos a las autoridades de gobierno, autoridades del Ministerio de Justicia, ustedes tienen la responsabilidad de solucionar la problemática de todos los trabajadores penitenciarios del país”, recalcó.

Gobierno confía en acuerdo

Consultado sobre la protesta, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que las conversaciones están a cargo del subsecretario Ernesto Muñoz. Los funcionarios piden cerca de 9.000 ascensos y la propuesta del gobierno considera cerca de 1.785.

“Desde que asumimos como gobierno, hemos tenido un trabajo muy colaborativo con los funcionarios y funcionarias de Gendarmería. Principalmente por la premisa de que las condiciones laborales de las y los funcionarios de Gendarmería son claves para el buen ejercicio de la función penitencial. Por lo mismo, el año pasado, en la ley de reajuste, incorporamos una gran cantidad de ascensos para los funcionarios y funcionarias, después de una mesa de conversación y negociación con ellos. Y este año, nosotros también hemos planteado la voluntad del Ejecutivo de que en la ley de reajuste, nuevamente, exista un importante número de ascensos para los funcionarios y funcionarias que tienen su carrera estancada de las distintas plantas”, señaló.

Gajardo afirmó que las conversaciones se van a seguir desarrollando y dijo que espera que “durante esta semana lleguen a buen puerto”.

La autoridad sostuvo que como todas las personas, los funcionarios y funcionarias de Gendarmería tienen derecho a ejercer su derecho a la manifestación y recalcó que “cualquier forma de ejercer el derecho a la manifestación tiene que ser pacífico, tiene que permitir la continuidad del servicio penitenciario y no tiene que poner en riesgo ni los establecimientos penitenciarios ni, por cierto, a las personas que están en su interior”.

Diputada Flores: “Necesitamos tener a una institución protegida”

La diputada Camila Flores, presidenta de la Comisión de Defensa sostuvo que “Gendarmería hace muchos años arrastra una serie de problemas que son estructurales, problemas que lamentablemente distintas administraciones no han podido solucionar y que cada vez se van profundizando mucho más”.

“Necesitamos tener a una institución protegida, primero que nada, para sus funcionarios, sobre todo los que están en contacto día a día con la población penal. Y creo que cuestiones tan básicas como esa, este gobierno que se decía ser el defensor de los trabajadores, no ha sido capaz de entregarles. Por eso que entiendo y comparto la movilización”, expresó la legisladora.