General (r) de la FACh sufre violento asalto en su casa en Lo Barnechea junto a su familia

Un general en retiro de la Fuerza Aérea (FACh) y su familia sufrieron un violento asalto al interior de su casa en la comuna de Lo Barnechea.

Durante la noche del domingo, el grupo familiar llegó al domicilio después de realizar un viaje. Fue ahí cuando el hijo menor de la familia se percató que habían cinco sujetos al interior del domicilio. El exuniformado intentó frustrar el robo, pero fue golpeado por los asaltantes, que estaban premunidos con armas de fuego. El exalto mando de la Fuerza Aérea terminó con una fractura en un antebrazo.

La comisaria de la Policía de Investigaciones (PDI) Valeska Saavedra señaló que los sujetos mantuvieron a la madre con los niños en una habitación, mientras al padre lo intimidaron y lo obligaron a realizar un registro de la casa. “Posteriormente, estarían unos 15 ó 20 minutos al interior del domicilio, registraron todo el inmueble, no encontrando caja fuerte, pero sí especies de valor y joyas”, señaló la autoridad policial.

Los sujetos habrían escalado un muro para entrar a la casa y se dieron a la fuga en un vehículo. Se llevaron especies avaluadas en unos $12 millones.

“Mi hijo menor va a abrir la puerta de la casa y sale corriendo gritando que hay gente adentro. Inmediatamente salen todos corriendo y salen unos tipos. Me abalanzo sobre ellos y ahí me agarran, me tiran al suelo. Eran cinco personas, dos de los cuales iban armados con pistolas de nueve milímetros. Entre las amenazas de muerte, las amarras, me pegaron varias patadas en la cara”, comentó el exgeneral.