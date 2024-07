Gobernador Orrego afirma que nueva cárcel en el centro de Santiago estaría lista para operar en “tres o cuatro años”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfatizó este sábado la urgencia de tomar medidas ante la crisis de seguridad. En específico, se refirió al polémico anuncio del gobierno de la creación de una nueva cárcel de máxima seguridad en Santiago centro.

“Hoy día Santiago tiene la mayor tasa de homicidios de Chile. -La cárcel- tiene que estar acá, ahora ¿dónde? Es una discusión, pero tiene que estar ahora”, aseguró el gobernador.

Consultado en Mega por los plazos que se manejan para su puesta en marcha, la autoridad respondió: “Yo digo que va a ser tres, cuatro años”. Asimismo, aseguró que, pese a aplaudir la iniciativa, se necesitan agilizar las medidas. “Estamos a tiempo, pero estamos tarde y estamos lentos”, sentenció.

Respecto a la decisión de ubicar el nuevo recinto en la avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago y la molestia que generó tanto en vecinos del sector como en la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler, Orrego aseguró que, “más allá de que a mi me hubiera gustado que la cárcel estuviera en otro lado, en las afueras de Santiago, a mi me llama la atención que estemos debatiendo solamente el lugar y no lo importante que es esta cárcel”.

La autoridad de la Región Metropolitana aseguró que la construcción de este nuevo recinto será fundamental para combatir el crimen organizado en la capital. “Si tu quieres de verdad desarticular una banda criminal, debes contarle el vínculo con los cabecillas, y para eso se requiere una cárcel de alta seguridad”, explicó.

“Si algo hemos aprendido en el mundo, en Italia, la capital de la mafia europea y en América Latina es que el que controla la cárcel, controla la calle”, sostuvo.

Énfasis en Estado de Excepción

Al igual que en otras ocasiones, el gobernador se sumó al llamado de otros alcaldes de la Región Metropolitana de decretar Estado de Excepción en la zona.

“Es incomprensible que en el momento más crítico de la historia de Santiago en materia de seguridad, no le podamos pedir ayuda a los militares, como se los pedimos para los terremotos y los incendios”, expresó.

Asimismo, ante la posible implementación de este tipo de medida, Orrego hizo un llamado a que “no confundamos Estado de Excepción con toque de queda, porque no tiene nada que ver, es una medida adicional. No confundamos con reemplazo de los Carabineros en el patrullaje, es apoyo a la labor de las policías en resguardo de la seguridad interior, que es lo que la gente en las poblaciones y en todo Santiago nos pide a gritos”, concluyó.