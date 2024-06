Gobierno endurece el tono por construcción de base argentina en territorio chileno: “Trasgredir las fronteras es algo que no podemos permitir”

En Francia, el Presidente Gabriel Boric golpeó la mesa. En ese país, en medio de su gira por Europa, se refirió a la instalación de una base militar argentina en parte de territorio chileno. “Deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”, dijo.

Fue el 29 de abril cuando la Armada argentina inauguró el “Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1″, en la frontera que divide al país con Chile en la Patagonia. Unos paneles solares pasaron alrededor de tres metros a territorio chileno.

Boric dijo que tuvo una conversación con el Presidente de Argentina, Javier Milei, en Suiza, quien le habría señalado que se lo haría mandatar a su ministro de Relaciones Exteriores. “Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros”, dijo Boric.

En la misma línea, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió esta mañana a la instalación argentina. “Hay una explicación legítima de Argentina sobre que fue un error, que es una parte de la base militar que tiene que ver con los paneles solares, que se pasan tres metros. Pero los temas de soberanía territorial son delicados y por lo tanto independientemente de la excusa uno esperaría que este error se repare a la brevedad como lo señaló el Presidente. Y si no vemos esa acción efectivamente estamos en todo nuestro derecho a hacerlo nosotros mismos, como país”, comentó en CNN Radio Chile.

La ministra destacó las buenas relaciones que hay con la nación transandina. “Tenemos una frontera enorme que compartimos, relaciones comerciales, nuestros habitantes chilenos con argentinos. Imagínense la Patagonia. Hay una relación muy fluida con nuestros pares argentinos desde Chile y eso ha sido siempre”. Sin embargo, dijo que “el trasgredir las fronteras es algo que nosotros no podemos permitir”.

“Hubo un error, un error, a nuestro modo de ver, preocupante y necesitamos restablecer los límites que nos hemos dado en la frontera”, agregó.

Asimismo, se le consultó sobre qué significa “a la brevedad”. Fue respuesta fue: “En las próximas semanas, meses, pero esperar hasta el verano es mucho tiempo. Yo no soy quien en este momento para fijar el plazo”.