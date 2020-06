Gobierno informa la mayor cifra de muertes diarias tras cambio metodológico

Lo había anticipado la jornada previa el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Al informar el martes de 19 nuevos fallecidos por Covid-19 -la cifra más baja en más de tres semanas-, enfatizó que la baja cifra se explicaba por el cambio metodológico informado el lunes, basado en un cruce de información entre el Registro Civil y el Minsal, que generaría algunos retrasos en los datos y especialmente demoras para reportar los decesos de los fines de semana.

Y así como la modificación impactó en la disminución el martes, el efecto fue el inverso este miércoles: Mañalich informó de 192 nuevos decesos, la cifra más alta en lo que va de los reportes diarios de la pandemia y exactamente el doble de la mayor cifra informada para una jornada: 96, el pasado sábado 6 de junio. Así, la cifra total de fallecimientos con Covid-19 en el país aumentó hasta 2.475 personas.

Sin embargo, después de comunicar el número, el ministro de Salud entregó rápidamente un desglose nuevo: a qué día correspondían los fallecimientos. Esto, porque la nueva metodología asigna a los decesos al día de defunción, lo que, según explicó el ministro de Ciencias, Andrés Couve, permite una mejor trazabilidad del impacto de la enfermedad.

Este ajuste -que fue acompañado de una revisión hacia atrás de defunciones que se estimaron causadas por el virus, aun cuando no fueron reportadas en su momento- tiene efectos concretos. Por ejemplo, tras la actualización de ayer, todos los días entre el 26 de mayo y el 4 de junio quedaron con más de 100 muertes por Covid-19, una cifra que nunca se había alcanzado en un reporte previo a esta semana. La única excepción: el 31 de mayo, con 98 decesos. Y la mayor cifra hasta el momento: el 1 de junio, con 124 muertes atribuidas en esa jornada.

Sin embargo, los días posteriores aún cuentan con cifras más bien escasas de fallecidos. Según la información del Ministerio de Ciencias, para el viernes 5 se atribuyen 45 muertes; 56 para el sábado 6; 76 para el domingo 7 y 19 para el lunes 8, sin ningún deceso aún atribuido para el martes 9.

Con todo, Couve defendió los cambios. “Esta epidemia nos exige un sistema de información que no teníamos, hay un esfuerzo constante por mejorarlo (…) Pero decir que se esconden muertos es irresponsable”, señaló.

Críticas por fórmula

Pero además de ese cambio de fuente de los datos, otra modificación causó controversia ayer. En la mañana, el ministro Couve confirmó que en la nueva metodología el gobierno chequeará la información del Registro Civil contra la de los laboratorios, y sólo ingresará al conteo de decesos quien aparezca con un PCR positivo.

Esto modifica el criterio anunciado por Mañalich el lunes 1, en que señaló que se consideraría en el conteo a las personas fallecidas que tuvieran un test PCR tomado, estuviera listo el resultado o no.

Y, además, confirmó que el Ejecutivo no aplicará en sus estadísticas oficiales el estándar sugerido por la OMS para el monitoreo de la pandemia, que apunta a incluir a todos los fallecidos con diagnóstico de Covid-19 o con síntomas compatibles, independiente de que se les tome o no un PCR. Esto, sobre todo considerando las muertes ocurridas en domicilios, a las que en muchas ocasiones no se les aplica ningún tipo de testeo.

El punto fue criticado ayer por la ONG Espacio Público, la misma cuyo informe que calculaba un exceso de 712 muertes provocó que Mañalich se abriera a evaluar el criterio de conteo. “Las recomendaciones de OMS no incluyen un test PCR como requisito. Al insistir en él, se subreportarán de manera importante los decesos que ocurran fuera de los centros de salud, diferencias que serán recogidas, más temprano que tarde, con la estimación de muertes en exceso no explicadas”, señaló en su reporte.

Más aún, Espacio Público cuestionó los continuos cambios metodológicos, en el tema de fallecidos y en otros aspectos, tales como los casos activos y la información que se entrega diariamente. “Perdimos de vista la curva de la pandemia”, fue su análisis.