Gobierno prepara cambios a plan Paso a Paso y nuevas medidas para las vacaciones

Todo se decidirá en la reunión del 4 de enero, la “fecha clave”, comentan en el gobierno. Y es que la proyección de una segunda ola, frente a la entrada del verano y las vacaciones de los capitalinos, dieron una señal de alerta a la autoridad: la complejidad de decretar medidas que tengan legitimidad y validez.

Una alerta fue lo que pasó en Punta Arenas, cuando los restoranes abrieron pese a estar en cuarentena, o el levantamiento forzoso de la aduana sanitaria en la Ruta 68, entre Santiago y Valparaíso, por los atochamientos que se produjeron el 23 de diciembre y pese a la prohibición de los viajes interregionales.

En ese contexto, ayer, en la reunión previa al balance Covid-19, el Presidente Sebastián Piñera solicitó a los ministerios de Salud e Interior presentar modificaciones al plan Paso a Paso, que conjuguen las medidas sanitarias con el período estival, algo que esbozó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. “Lo que hemos aprendido es darle certidumbre a las personas respecto al tiempo de las distintas medidas restrictivas. Las cuarentenas prolongadas de meses y meses disminuyen el efecto sobre la movilidad”, señaló Daza, quien también abordó la posibilidad de permitir actividades deportivas al aire libre en fases que implican confinamiento de fin de semana.

Sin embargo, lo que se busca -según quienes conocieron detalles de la reunión- son modificaciones más globales, como delimitar la duración que tendrán las futuras cuarentenas y vincularlas a indicadores “meta” que permitirán salir del confinamiento o avanzar en la apertura.

Así, se intenta vincular el trabajo de los gobiernos regionales y comunales a la fase en la que se encuentre cada comuna, estableciendo, por ejemplo, un mínimo de testeos PCR y de búsquedas activas semanales, para mantener un buen control de la pandemia. Además, se ha pensado en delimitar y comunicar tasas de incidencia asociadas a cada etapa del plan Paso a Paso, a objeto de que las personas comprendan los indicadores que se deben alcanzar para poder pasar de un nivel a otro.

Los viajes interregionales, por ahora, están en suspenso. En el gobierno están a la espera de las cifras que se revisarán el lunes para definir si pasará parte de la RM -o algunos bloques de comunas- a la etapa de Preparación, lo que permitiría la salida de capitalinos a distintos balnearios. En caso contrario, también se evalúa flexibilizar esta prohibición, permitiendo la movilidad entre regiones, pero con pasaporte sanitario, es decir, la declaración jurada que se debe llenar con los antecedentes personales, los que se cotejan con el registro del Minsal y el reservorio de personas que debe guardar cuarentena.

Pero no está claro aún, pues los últimos días feriados disminuyen el testo y no permiten visualizar, correctamente, la progresión de los contagios. Además, la cartera sanitaria no era proclive a dar más movilidad a comunas con contagios en alza.

Nuevo lote de vacunas

Para este jueves se estima llegará a Chile un nuevo envío del laboratorio Pfizer-BioNTech con un poco más de 10 mil vacunas, lo que permitiría completar la segunda dosis de los primeros funcionarios de la salud inoculados a los 21 días de la primera vacunación.

Según el último balance de Salud, 8.649 funcionarios habían sido vacunados y 20 presentaron efectos adversos menores, como dolores en el brazo o fiebre, mientras que una técnica tuvo complicaciones mayores, pero que fueron controladas.