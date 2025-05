Gripe aviar, meningitis y sarampión: los brotes que amenazan a la salud pública

El Covid-19 marcó un punto de inflexión para casi todos los aspectos de la vida. Uno de ellos: la salud. Desde entonces, las personas se cuidan más y palabras como vacunas o aislamientos se incorporaron al vocabulario habitual. Desde el 2020, de hecho, las alertas están encendidas frente a cualquier brote o enfermedad nueva que recuerde los días más duros de la pandemia.

“Estamos atentos a cualquier virus que pudiera tener impacto en salud pública. Tenemos muy presente el factor del cambio climático, que ha hecho que proliferen enfermedades olvidadas o que aumente su incidencia. La vigilancia está siempre activa”, cuenta Patricia Cerda, jefa (s) de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Y es que actualmente hay varios brotes -de virus o bacterias-, especialmente en el hemisferio norte del planeta, de enfermedades poco frecuentes que ya han encendido algunas alarmas en Chile.

En ese contexto, Cerda cuenta que hoy están particularmente atentos a enfermedades como la influenza aviar, la meningitis y el sarampión.

A la proliferación de casos, Cerda suma otro factor preocupante: “Por diversas razones los virus se han vuelto más resistentes y logran persistir durante más tiempo en los entornos donde se desenvuelven las personas”.

Uno de ellos es el sarampión, una enfermedad considerada contagiosa y mortal. Con fiebre alta, tos y una erupción característica, puede derivar en graves complicaciones como encefalitis y neumonía. Eso sí, de acuerdo al Minsal, en Chile está erradicada desde 1992, pero la presencia de brotes en distintos países de la región -Canadá, Estados Unidos, México y Argentina- hace que persista el riesgo de importación de casos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), en dicho país se han confirmado 935 casos de sarampión en 2025, superando ya los 285 registrados en todo el año anterior y marcando un preocupante repunte de la enfermedad. Ya se han producido tres muertes.

Ante a estos brotes, la jefa (S) de epidemiología del Minsal asegura que se han tomado diversas medidas: “Nuestro país emitió una alerta epidemiológica a toda la red de vigilancia nacional para estar alerta y pesquisar los casos oportunamente”.

Una explicación para estos brotes es el aumento de las personas que deciden no vacunarse, la manera más efectiva de combatir la enfermedad.

Lorena Tapia, infectóloga de la Clínica U. de los Andes, detalla que “los pacientes que han sido vacunados contra el virus del sarampión no se van a infectar, o bien, si se infectan o toman contacto con el virus no van a hacer la enfermedad, entonces no van a ser contagiosos”.

En Chile el esquema de vacunación obligatorio considera la administración de dosis contra el sarampión, rubeola y parotiditis. La primera es a los 12 meses de vida, y la segunda, a los 36.

Además, actualmente las personas nacidas entre 1971 y 1981 que no cuenten con un registro válido de vacunación -específicamente dosis administradas después de los 12 meses de vida- deben iniciar su esquema con dos dosis o completar el esquema si está incompleto.

Gripe aviar

La gripe aviar es una panzootia, es decir, un brote de enfermedad infecciosa animal que se propaga a gran escala, incluso, globalmente. En palabras simples, es el equivalente a la pandemia en humanos, pero en animales.

Y aunque comenzó como una enfermedad que ataca solo a las aves, rápidamente saltó a otras especies, hasta los humanos. Esto último encendió rápidamente las alarmas.

Actualmente hay un brote importante en EE.UU. que ya resultó en seis contagios humanos y la primera muerte desde que hay registro en dicho país, hito inquietante en la historia de la salud pública.

Aunque Chile está libre de este virus desde 2023 -hubo un caso en un humano, quien, pese a haber estado grave, fue dado de alta semanas después-, las autoridades siguen monitoreando de cerca la situación.

José Guajardo Reyes, director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), detalla que “se mantiene una mesa de trabajo permanente con el Minsal, con un sistema y puntos focales definidos para la comunicación de riesgos y la coordinación en el abordaje de casos”.

Además, afirma que se ha reforzado la vacunación: “A su vez se trabaja con estrategias preventivas, donde se ha gestionado, por ejemplo, la vacunación contra la influenza estacional de las distintas poblaciones definidas como de riesgo por su trabajo en contacto con aves”.

Meningitis

María Teresa Valenzuela, directora del observatorio del Ipsuss de la USS, advierte que “la meningitis es una enfermedad grave y potencialmente mortal. Prácticamente todos los agentes bacterianos que la causan tienen tasas de letalidad superiores al 20%, y entre quienes logran sobrevivir, cerca del 20%, quedan con secuelas”.

Frente al aumento de esta enfermedad durante esta temporada invernal, la cartera sanitaria emitió una alerta sanitaria el pasado 6 de mayo. “Es considerada de baja endemia en el país, con una marcada estacionalidad en los meses fríos y caracterizada por su alta letalidad”, indica el documento.

Según el informe más actual, hasta la última semana se han confirmado 19 casos, lo que ya representa un aumento respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se han reportado cinco fallecidos, lo que representa una letalidad del 26%.

En Chile, la vacuna contra el meningococo B es la principal medida de prevención y fue incorporada al Programa Nacional de Inmunizaciones para todos los lactantes nacidos a partir del 1 de mayo de 2023, quienes deben iniciar su esquema primario con dos dosis desde que cumplen dos meses de edad, es decir, el 1 de julio de 2023. Además, desde el 1 de noviembre de 2024 los niños que hayan recibido ambas dosis podrán acceder a una dosis de refuerzo a sus 18 meses.