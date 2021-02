Hermana de malabarista de Panguipulli confirma que era familiar directo de joven que cayó desde el puente Pío Nono al Río Mapocho

Durante este sábado en las redes sociales comenzó a circular información que aseguraba que Francisco Martínez, el malabarista que falleció este viernes producto de múltiples disparos propiciados por un funcionario de carabineros luego de un control de identidad, sería tío del joven de 16 años que cayó al Río Mapocho desde el Puente Pío Nono en el marco de manifestaciones del pasado 2 de octubre del 2020.

La información fue confirmada por CHV/CNNChile, tras conversar con la hermana del malabarista de Panguipulli, Rocío Caviedes: “Pasar dos veces por lo mismo igual es fuerte, aparte que Pancho murió. Estamos todos shockeados en este minuto porque quién podría pensar que te iba a tocar dos veces, nadie podía imaginar que iba a pasar dos veces lo mismo” señaló.

En la instancia, la hermana, quien aseguró que Francisco era tío del joven caído al Mapocho, agregó que “siento que es un mal manejo de los Carabineros; es un mal control o no tienen protocolos o no tienen la educación. No sé qué pasa, porque todos sabemos lo que está pasando con los Carabineros, porque Pancho no es el único”.

Además, Caviedes aseguró que el malabarista padecía de esquizofrenia y que no le gustaba mantenerse comunicado. “A él no le gustaban los teléfonos (...) no era un delincuente, por un simple carnet terminó muerto. Si bien tiene una condición psiquiátrica no era un delincuente”.