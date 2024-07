Informe de comisión investigadora por megaincendios apunta a “negligencias graves” de Conaf y que podrían constituir “eventuales delitos”

La Comisión Especial Investigadora (CEI) del megaincendio ocurrido en la Región de Valparaíso en febrero aprobó este lunes tres capítulos de su informe final, además de concluir, hasta el momento, las responsabilidades administrativas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) durante la emergencia.

Al respecto, el presidente de la instancia, diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical), detalló que “votamos tres capítulos del informe de la Comisión Especial Investigadora: El referido a incendios forestales, a coordinación y evacuación; pero solamente una de las conclusiones que incluyen responsabilidades de las instituciones, que es Conaf”.

En ese sentido, señaló “lo que ha planteado la CEI es que existen negligencias graves e inexcusables que podrían constituir eventualmente delitos en una serie de materias”.

“Comisión acordamos una redacción en esos términos de ‘eventualmente delitos’. No me corresponde plantearlo así de tajantemente. La misma Comisión acordó ponerlo en esos términos de ‘eventuales delitos’ justamente para que este poder del Estado no se entrometa en otro que es el Poder Judicial”, dijo.

Sobre lo anterior, ejemplificó “no haber monitoreado de forma aérea el incendio posterior a las 15:50 horas. No haber magnificado las indicaciones de Charlie Torre que había indicado a las 15:35 que el fuego iba a Viña del Mar con rápido avance. O, por ejemplo, que el sobrevuelo entre 17:25 y 18:15 había informado desde las 17:40 desde el avión que el incendio estaba a un kilómetro de Pompeya sur, tiempo más que suficiente para haber alertado al Comité de Alerta Temprana (CAT), y con ello haber despachado alerta SAE mucho más anticipadamente, entendiendo que recién fueron despachadas a las 18:36.

“Es decir, hubo 56 minutos antes del despacho de la alerta SAE la información de que el fuego estaba a un kilómetro de Pompeya Sur, donde hubo muchos fallecidos”, precisó.

En cuanto a la labor de Camila Vallejo como ministra enlace, señaló que “desde la oposición plantearon que fuera citada, al igual como se planteó que se citaran múltiples ministros de Estado”.

En ese contexto, indicó que “había un momento en el cual yo tenía que priorizar si invitar al ministro (Carlos) Montes (de Vivienda) o a la ministra Vallejo. Y preferí invitar al ministro Montes producto de que creo que la materia que él tenía que tocar, referente a la reconstrucción, era más relevante a la ciudadanía que la ministra Vallejo, que era de una perspectiva política”.

Ante la insistencia respecto a que el informe final de la CEI contemple la conducción de la ministra Vallejo, el diputado presidente de la instancia comentó que “creo que tiene viabilidad política”.