Irací Hassler decide no perseverar en polémica compra de clínica Sierra Bella

Sierra Bella no va más. Luego del desfavorable informe en que Contraloría cuestiona a Irací Hassler (PC), alcaldesa de Santiago, por no haber adoptado las medidas para garantizar la correcta administración y resguardo de los recursos municipales impulsando la compra de la clínica Sierra Bella por cuatro veces su valor mercado, la edil ha decidido no avanzar. Así lo dio a conocer este jueves, pocas horas después de conocido el dictamen del ente fiscalizador.

“Hemos decidido no perseverar en el proceso de compra. Al mismo tiempo que instruí sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores”, comunicó la alcaldesa.

Además, agregó que le parece “relevante destacar que aquí no ha habido el gasto de ningún recurso municipal, no ha habido ningún pago y por tanto ninguna afectación al patrimonio de nuestro municipio”.

Al mismo tiempo, valoró que Contraloría haya señalado “que ha sido un proceso transparente y que los concejales y concejalas tuvieron todos los antecedentes a la vista en este proceso”.

Asimismo, la máxima autoridad santiaguina quiso hablarle a su comunidad: “Vamos a seguir trabajando por contar con la infraestructura de salud que nuestra comuna necesita y merece, especialmente con la alternativa urgente de un recinto para el Cesfam Padre Orellana”.

Más tarde, Santiago liberó un comunicado, en el cual detallaron lo ya descrito por la alcaldesa Hassler.