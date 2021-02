Jefe de unidad USAR de Bomberos tras hallazgo de cuerpo de niño: “Lamentablemente la misión era otra, pero le damos la tranquilidad a la mamá de que se le va a entregar su hijo”

“La sensación que tiene todo el equipo de Bomberos de Chile que trabajó en el sector es de haber cumplido la misión. La misión obviamente era otra, era encontrar a Tomás con vida, lamentablemente no lo pudimos hacer pero le damos la tranquilidad a la mamá de que se le va a entregar su hijo”, señaló Ítalo Parietti, jefe de la Unidad USAR de Bomberos de Concepción, en entrevista con CHV/CNN Chile.

Asimismo, el bombero enfatizó estar “orgulloso” del “trabajo mancomunado” de Bomberos de Chile, la Policía de Investigaciones, Carabineros y de la Armada de Chile al poner “todo en disposición” para lograr una pesquisa “profesional, técnica, con implementación de última tecnología, usando imágenes satelitales, lo que facilitó mucho la búsqueda”.

Según el conteo realizado por Bomberos, los funcionarios que estuvieron presentes en la búsqueda de Tomás sobrepasaron los 1.200 voluntarios. Lo que significó que al día se desplegaran alrededor de 190 funcionarios.

Sitio del hallazgo

El sector donde finalmente fue encontrado el menor no había sido revisado con anterioridad. “Efectivamente, no había sido revisado porque se planificó la noche anterior. Estaba a una distancia bastante considerable desde el punto cero y por eso en un principio no fue considerado, pensando en un menor de edad y qué distancia se podía desplazar”, explicó Parietti.

El sitio era similar al de toda el área; con caminos forestales, biomasa, matorrales y mucha basura. “Por eso fue de difícil acceso”, recalcó.

Respecto al contacto de Bomberos con la familia de Tomás, el jefe de la Unidad USAR de Bomberos aseveró que solo en día que llegaron tuvieron contacto con la familia “pero no hemos tenido nuevo contacto con ellos, por algo psicológico más que nada porque nos iba a afectar demasiado”.