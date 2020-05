Johnny Carrasco Cerda, alcalde de Pudahuel: “El virus se está desplazando velozmente hacia nuestra comuna”

Pese a pertenecer a la tercera edad (68 años), haber estado internado el año pasado con una fuerte pulmonía, tener diabetes y otras dolencias menores, Johnny Carrasco Cerda -quien este año cumple 28 años al mando de Pudahuel- cuenta que no ha dejado de ir a trabajar ningún día al municipio desde que llegó el coronavirus a Chile.

“Soy de alto riesgo, pero mis reuniones son a través de videoconferencia y las con mi equipo son en el patio de la municipalidad, al aire libre y con distancia. Ocupo la mascarilla tradicional, además de mica facial y guantes, y me acabo de controlar la diabetes”, cuenta el profesor e histórico militante del Partido Socialista.

Desde la municipalidad, el edil dice que les ha costado mucho esfuerzo, humano y financiero, mantener a raya la pandemia. Pudahuel tiene 491 casos en 253.139 habitantes.

“Hemos destinado más de mil millones de pesos a combatir el coronavirus, porque éramos un municipio sin deudas. Somos una de las comunas que están haciendo más test, tenemos el 87% de nuestra población vacunada, seguimos repartiendo kits de protección a los vecivos y a nuestros funcionarios, hicimos un decreto alcaldicio para el uso obligatorio de la mascarilla, planes de sanitización y muchas alianzas público-privadas. Por ejemplo, empresas de la comuna nos han pasado vehículos para ir a dejar los remedios a las casas para que los adultos mayores no acudan a los consultorios. Hemos hecho lo imposible”, dice Carrasco.

Por ello, pide al gobierno incluir su zona en el confinamiento para que todo ese esfuerzo no sea en vano: “Como el resto de las comunas hermanas del norponiente de Santiago están en cuarentena, miles y miles de personas vienen a comprar a nuestro mercado persa, que es uno de los más grandes de la RM, y el virus se está moviendo velozmente a nuestra comuna. Lo mismo creo que pasará en Maipú. Entonces, al gobierno le hace falta calle o nos está ocultando información”.

¿Qué antecedentes tiene en sus manos?

Información propia de nuestros dirigentes sociales. De un momento a otro comenzaron a llamarnos a cada rato, diciéndonos ‘en mi barrio hay un contagiado; en la cuadra hay un caso positivo...’. En 10 días se nos han triplicado los casos positivos, pasamos de 56 a 165. Tenemos una diferencia con el registro que llevamos nosotros y la información del Ministerio de Salud. En las últimas dos semanas hay 800 test que Pudahuel envió al Hospital San Juan de Dios y aún no tenemos respuesta. Existe desinformación: tenemos fallecimientos que aún no sabemos si fueron por coronavirus o por otras enfermedades. Hoy me enteré por casualidad del quinto muerto en Pudahuel por Covid: una persona que se atendió en el Hospital Militar y que su hija nos vino a pedir alimentos porque no tenían qué comer. La unidad vecinal 19 en nuestra comuna está con muchos contagios, justamente donde está el persa (Av. San Francisco con Av. Teniente Cruz), donde creció mucho el comercio informal. La cuarentena selectiva puede haber tenido un sentido de salud pública, pero lo cierto es que ha generado el desplazamiento de otros problemas sociales.

¿Qué problemas se han desplazado a Pudahuel a causa de las cuarentenas?

Delincuencia, comercio mucho informal,y nuestros consultorios están colapsados con personas de otras comunas.

¿Cuál ha sido el impacto financiero hasta ahora en su municipio?

Al igual que el resto de los municipios, el virus ha tenido un impacto enorme; hemos tenido que cancelar licitaciones, proyectos de inversión y, a través de modificaciones presupuestarias, destinar todos los recursos contra el Covid. Pero eso en algún momento se nos va a terminar. El mercado es perverso. Sólo le voy a decir que la mascarilla que me costaba $ 50, me cuesta hoy $ 700; la caja de mercadería que compraba en $ 11 mil, me la están vendiendo en $ 25 mil”. Por eso, exijo cuarentena total para Pudahuel ¡ahora! Se vienen el frío y la contaminación y no contamos con residencias sanitarias.