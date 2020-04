José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico: “Temuco, Chillán, Osorno y P. Arenas, hasta el miércoles, no tenían más ventiladores”

¿Alcanzan a llegar los ventiladores para el peak esperado?

No lo sabemos, hemos pedido esa información.

José Miguel Bernucci, internista y secretario nacional del Colegio Médico, pone la alerta en el tema de los ventiladores mecánicos. Y es directo respecto de lo que viene. “El subsecretario (Arturo Zúñiga), en una entrevista en Chilevisión, dijo que podía asegurar que todos los ventiladores iban a estar para el 30 de mayo. Nosotros entendemos con esas palabras que eventualmente van a llegar antes. Incluso, han comunicado que ya llegaron algunos y se estarían distribuyendo. La información que manejamos es que las zonas más complicadas, como Temuco, Chillán, Osorno y Punta Arenas, hasta ayer (miércoles) no tenían más ventiladores”.

Bernucci destaca que en Chile hay cerca de mil ventiladores, y que, en promedio, su tasa de ocupación (en los sistemas público y privado) bordea el 80%. “Lo que pasa es que cuando hay contingencia, como en todos los inviernos, se hacen planes para esa contingencia, para tratar de tener la mayor cantidad de ventiladores desocupados. Se suspenden las cirugías que requieran unidad de cuidados intensivos y se suspenden procedimientos que eventualmente requieran intubación. Así se optimiza la utilización de las máquinas”.

Hay cosas que no se pueden suspender, como accidentes...

Va a haber enfermedades que sí o sí van a requerir ingreso de pacientes UCI. Eso va más allá de lo que uno pueda programar. Son los politraumatizados, de pacientes con enfermedades cerebro-vasculares, de los pacientes con shock sépticos, o la misma influenza, pero agravada.

El ministro Mañalich comprometió a Osorno en 48 horas la llegada de nuevas máquinas.

Hasta el día de ayer (miércoles) no habían llegado.

El caso de Temuco es particular: ciudad grande, muchos infectados, un brote que no se ha podido controlar y el sistema de salud al límite...

Temuco está muy al límite de su capacidad. Es una ciudad relativamente grande, el hospital tiene una capacidad que es la más importante de la región, pero que además cuenta con apoyo de dos centros privados que son de medianos a grandes. Tiene una complementariedad público-privada. Nuestra información dice que el hospital ya estaría sobrepasado en su capacidad habitual, y están ya con un plan de transformación de camas de intermedias a intensivas.

¿Han expuesto estos temas?

Lo hicimos, a través de la Mesa Social. Expusimos el tema de las camas críticas, de su monitoreo y ventilación. Además de la desactualización y la poca utilidad de los datos que entrega el ministerio. Se nos respondió que en camas críticas va a haber este aumento paulatino, y la distribución de ventiladores va a ser de acuerdo a la necesidad epidemiológica. En cuanto a datos, se generó una submesa con el Ministerio de Ciencias.

¿Cuántas camas críticas hay?

Hay datos que no están claros (...) y uno es la donación de 1.000 ventiladores de China. Lo digo porque así, en el mejor de los casos, eventualmente podríamos llegar a las 3.500 camas críticas en total, que es el dato que maneja la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, otros epidemiólogos y Colmed. Si tú me preguntas cuál es la capacidad hoy, son 1.000 camas, con mucho esfuerzo, haciendo la reconversión de ventiladores no invasivos a invasivos, y haciendo la reconversión de camas de pabellón. Pero no todas esas camas están libres. Por eso, hay que extremar las medidas de control sanitario, como la cuarentena, porque podría ser una forma de ganar tiempo.