Jóvenes de comunas con mayor narcotráfico consumen un 20% y un 27% más de marihuana y cocaína que sus pares

La expansión del narcotráfico en los últimos años en Chile ha generado problemáticas que antes no existían, aumentando tanto el consumo como la percepción de las drogas entre los adolescentes. Esa es parte de las premisas que estableció un estudio realizado por la Dirección de Estudios de IdeaPaís con el objetivo de analizar la relación existente entre pertenecer a comunidades más afectadas por el narcotráfico, sumado a la percepción y consumo de drogas legales e ilegales por parte de los escolares a nivel nacional.

El análisis destapó un panorama preocupante: los jóvenes de zonas afectadas por el narcotráfico consumieron marihuana un 20% más veces al mes y cocaína un 27% más veces al año que sus pares en el resto del país.

“Los jóvenes que viven en comunas con alta presencia de narcotráfico no solo tienen un consumo significativamente más alto, sino que también tienen una percepción menor sobre los daños asociados al consumo. Lo cual da cuenta de forma muy concreta, de la gravedad de la expansión del narcotráfico en nuestro país los últimos 5 años, y cómo infecta todas las dimensiones de nuestra vida en sociedad”, comenta a La Tercera Magdalena Vergara, directora de estudios de IdeaPaís.

Para su desarrollo, la investigación tomó en cuenta la relación entre pertenecer a comunidades más afectadas por el narcotráfico y la percepción y consumo de drogas legales e ilegales por escolares del país. Para la variable pertenencia a comunidades afectadas por el narcotráfico, se tomó en cuenta a 26 comunas con mayor presencia de bandas de narcotraficantes del país incluidos en el “Plan Nacional de Barrios Prioritarios” del 2019 -impulsado en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera- indicadas como las zonas con mayor presencia de delitos asociados al narcotráfico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Drogas en Población Escolar (ENPE), en estas 26 comunas se encuentra un 38% de los 940.000 escolares representados por la encuesta, donde dentro de las diez con mayor “criticidad” están Quilicura, San Bernardo, La Pintana, Antofagasta, Maipú, Puente Alto, Rancagua, Alto Hospicio y Huechuraba.

Mientras que para las variables percepción y consumo de drogas en escolares se utilizaron los resultados de la Encuesta Nacional de Drogas en Población Escolar (ENPE), realizada por SENDA entre 2007 y 2021.

Otro hallazgo relevante es la percepción que tienen estos jóvenes sobre las drogas. En comparación con el promedio nacional, los jóvenes de comunas con alta presencia de narcotráfico consideran que las drogas causan menos daño a largo plazo. Mientras que el porcentaje de jóvenes que cree que las drogas afectan negativamente las relaciones familiares, la salud y el desempeño escolar es considerablemente menor (7%, 8% y 12%, respectivamente).

Consumo de drogas en estudiantes

Al observar las diferencias en cantidades consumidas por escolares de comunas con alta presencia de narcotráfico (APN) y el resto del país se pudo constatar que tanto en el consumo riesgoso de alcohol (más de cinco tragos) y el consumo de pasta base, no hay diferencias significativas entre comunas APN y el resto del país.

No obstante, se observa una diferencia importante en la cantidad de droga consumida en el tabaco, la marihuana y la cocaína: en las comunas APN, los escolares consumieron tabaco, en promedio, 4,1 veces el último mes, es decir un 7,9% más que en el resto del país. Al mismo tiempo, en las comunas APN consumieron marihuana un 20,3% más veces que el resto del país en un mes, y cocaína un 26,7% más veces en un año.

Por lo mismo, en el estudio se indica que el aumento relativo de consumo de estas drogas podría estar relacionado con el aumento del narcotráfico en esos sectores.

Si bien el estudio destaca que a nivel nacional se han implementado programas de prevención del consumo de drogas con resultados positivos, para Vergara aún no es suficiente: “Aún pareciera que no tomamos el peso de lo que enfrentamos, muestra de ello es que no tenemos información ni inteligencia para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico. Que entre el 2022 y octubre de este año 140 colegios han debido cerrar en alguna ocasión por razones asociadas al narco, como los narcofunerales”.

A lo que agrega que Chile es el país con mayor consumo de marihuana, cocaína y pasta base en Latinoamérica (2021), pero aún así no existen programas adecuados que permitan abordar el problema y las consecuencias que se asocian a ello. “Las escuelas carecen de verdaderas herramientas que les permitan enfrentar de forma adecuada el consumo o microtráfico entre los estudiantes. Lamentablemente estas discusiones se han teñido de sesgos políticos e ideológicos que impiden avanzar en respuestas efectivas”, mencionó.

Así, mientras que en 2015 y 2019 no se observaban diferencias significativas en consumo de marihuana entre las comunas APN y el resto del país, para 2021 el consumo disminuyó en el resto del país, pero se mantuvo estable en estas comunas, lo que explica que en las últimas se consuma 0,8 días más al mes, equivalente a un consumo mensual del 20,3% mayor.

Al mismo tiempo, se observa que el consumo de cocaína en comunas APN fue históricamente menor que el resto del país, pero se observa un importante crecimiento de consumo entre el 2019 y 2021, a diferencia de la tendencia general.