La Araucanía: queman maquinaria cercana a casa de lonko mapuche Aniceto Norín

El lonko mapuche Aniceto Norín denunció ser víctima de un ataque incendiario en una maquinaria que se encontraba cercana a su propiedad, en el sector rural de Didaico en Traiguén, Región de La Araucanía.

El hecho se originó en horas de la noche de este martes, donde se verificó que una máquina retroexcavadora resultó quemada. Norín y su familia resultaron ilesos, según se reportó.

“Vinieron a atentar acá y quemaron la máquina, una retro, pero no alcanzaron a meterse más acá porque los sentimos, si no hubieran quemado mi equipo completo, la maquinaria y el tractor que tengo adentro más tres máquinas más”, dijo el lonko, según publica Araucanía Diario. “Vamos a tener que estar preparados porque esta cosa no va a parar. Lamentablemente lo que está ocurriendo es muy grave”, añadió.

Norín fue condenado a cinco años de cárcel en 2003 acusado de perpetrar un ataque incendiario al fundo del exministro Juan Agustín Figueroa, en momentos en que aún pertenecía a la Coordinadora Arauco Malleco. Fue uno de los primeros procesados por la Ley Antiterrorista junto al ya fallecido lonko Pascual Pichún.

Tras cumplir la condena en 2007, tuvo acercamientos con el gobierno, lo que valió que algunas comunidades lo tildaran como "traidor".

En 2018, además, se reunió con los hijos del matrimonio Luchsinger Mackay. Por ese entonces recibió apoyo estatal para su empresa de secado de madera. Se encontraba con resguardo policial tras recibir amenazas.