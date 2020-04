La Araucanía se convierte en la región con más fallecidos

Hasta el sábado, la Región Metropolitana y La Araucanía tenían el mismo número de fallecidos a causa del coronavirus, con nueve decesos en cada zona. Sin embargo, luego del reporte del Ministerio de Salud entregado hoy, las estadísticas cambiaron. El gobierno indicó en su último recuento, dado a conocer por el ministro Jaime Mañalich, que se habían registrado siete nuevos decesos en el país, de los cuales cuatro correspondían a La Araucanía. Hubo otro en la Región Metropolitana, uno más en Los Lagos y el último correspondía a Ñuble.

De esta manera, Chile acumula 34 decesos a causa de la enfermedad y La Araucanía se convirtió en la región con más muertes: 13. A nivel nacional, en tanto, ya son 4.471 los contagios confirmados. Asimismo, Mañalich indicó que hay 307 pacientes hospitalizados, de los cuales 252 están conectados a un ventilador mecánico.

Respecto de los fallecidos en La Araucanía, el seremi (S) Felipe Moraga señaló que todos eran de la tercera edad y que tenían “patologías como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal”.

De esta manera, la situación en La Araucanía se ha convertido en un foco de preocupación en el gobierno. Por esto, Moraga instó a la población de Temuco y Padre Las Casas, en cuarentena y con cordón sanitario, respetar esas medidas. “En lo posible, mantenerse en sus hogares, a no salir de no ser necesario, hacer uso de los permisos únicamente cuando se necesite ir por abastecimiento o algún servicio fundamental; como asistir al médico”, dijo.

En esta región, 534 personas están contagiadas. Lideran Temuco, con 354 casos, y Padre Las Casas, con 43. La delegada presidencial para el coronavirus en La Araucanía, Andrea Balladares, reiteró el llamado a “ser responsables” y no salir de las casas. “No salgan a comprar de a dos o tres personas. No salgan tantas veces en la semana, por favor. Hoy necesitamos conciencia de todos los habitantes de la región, las cifras lo demuestran, la situación es grave. Por la irresponsabilidad de unos pocos, hoy 13 personas no están con nosotros”, indicó.

Dado el actual escenario, la autoridad no descartó que se tomen medidas más drásticas y ampliar a otras comunas esas acciones. Mañalich, por otro lado, indicó que ocho nuevos ventiladores mecánicos han sido destinados a la zona y que se habilitarán dos nuevos hospitales en la región.

Christian García, del Programa Centro de Salud Pública de la U. de Santiago de Chile y asesor del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (Cens), indicó que “no hay una cantidad abismante de personas fallecidas, pero llevamos un mes y uno esperaría que se empiecen a llenar las salas de pacientes críticos”.

Hoy, las autoridades también realizaron anuncios sobre medidas sanitarias para diversos puntos del país. Mañalich indicó que las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz inician cuarentena hoy a las 22.00 y tendrán cordón sanitario. También dijo que se renueva la cuarentena total para Chillán, Chillán Viejo y Osorno (que vence hoy) por una semana más, hasta lunes 13 abril.

El ministro agregó que hoy a las 22.00 termina la cuarentena de Puerto Williams, ya que no se presentaron nuevos casos. En cuanto a Rapa Nui, se decidió levantar la cuarentena y el toque de queda durante el día, “volviendo a imperar en el territorio el mismo toque de queda que rige para el resto del país”.

Por otro lado, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, viajó este domingo hasta Valparaíso para coordinar el plan de Semana Santa y fiscalizar que no existan personas que se trasladen a una segunda vivienda en la región.