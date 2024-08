La cerrada defensa del abogado de Luis Hermosilla a Andrés Chadwick

Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor del abogado Luis Hermosilla, criticó que la Fiscalía Metropolitana Oriente mencionara a Andrés Chadwick en sus argumentaciones durante la formalización por el caso Audio, cuando el exministro no está siendo imputado en este caso.

En la indagatoria se tuvo conocimiento de pagos por sobre 190 millones de pesos de Hermosilla al exministro, algo que Chadwick indicó que está plenamente justificado. “Corresponden a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona desde el momento en que acordamos con el abogado Hermosilla conformar una comunidad de techo a comienzos de 2020″, señaló en una declaración el aludido.

También los fiscales dieron cuenta de los 30 mil euros euros que según declaró Hermosilla habrían sido facilitados por Daniel Sauer para gestionar el pago al abogado alemán Kai Ambos por la elaboración de un informe para la defensa de Chadwick cuando fue acusado constitucionalmente.

“Se han dicho cosas en la audiencia como fundamento, como antecedentes de contexto, que no tenían nada que ver con esto, que la única intención, creo yo, era ensuciar a Luis Hermosilla, que no tenían ninguna pertenencia”, aseguró el defensor en la cuarta jornada de formalización ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

“Se metió hasta el cansancio a Andrés Chadwick. Una persona honorable. Yo soy una persona de izquierda, no soy de derecha, no comparto sus opiniones políticas, pero es una buena persona y con el nombre de él se ha hecho de todo insinuando cosas”, afirmó Juan Pablo Hermosilla.

Igualmente, criticó que no se haya investigado al anterior equipo jurídico de los Sauer.

“Se escoge un abogado que entra al final, que está acreditado que entra al final en relación con los Sauer. Y ya viene en marcha una operación, al parecer, no estoy seguro, pero que parece que pueden ser sobornos. Pero viene en marcha de antes y se escoge el señor Hermosilla y se le mete. No quiero imaginarme que esto sea por el tema del escándalo. Pero, no entiendo la lógica, porque si fuera el único abogado que participa en esta operación, lo entiendo”, sostuvo el letrado.