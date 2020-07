Las discrepancias entre el Minsal y el Consejo Covid-19 para desconfinar

El Ministerio de Salud informó que analizará la propuesta del Consejo Asesor Covid-19, que endurecen y hacen más exigentes los criterios para pasar desde una fase a otra, en el marco del plan “Paso a Paso” que persigue desconfinar las zonas en cuarentena.

“Vamos a ver la posibilidad de incluir las recomendaciones”, dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, quien sostuvo que, si bien hay coincidencia en algunos niveles, “hay una diferencia con la positividad de los laboratorios, ellos exigen menos de 10% (regional, en los últimos siete días) y lo vamos a estudiar. Ya llegamos a 11% a nivel nacional y esperamos seguir bajando”.

La solicitud de la mesa de expertos, de adoptarse, eleva las exigencias para pasar a la fase de transición, que hoy, con los lineamientos del Ministerio de Salud, solo requiere marcar números bajo un 15% de exámenes positivos diarios.

En ese escenario, y considerando que a nivel regional la positividad marca un 11% -se desconoce este indicador a nivel comunal-, los siete municipios de la Región Metropolitana que ya avanzaron hacia la transición estarían cerca, pero no listos aún para salir de la cuarentena, bajo los umbrales que acordó el consejo.

El ente asesor también sugiere variar la manera de medir los contagios por comuna. Mientras el Minsal informó que para pasar de cuarentena a transición los casos activos deben tener una disminución sostenida durante tres semanas, el consejo plantea que debe calcularse el promedio móvil de casos activos de una semana, y que el parámetro para la reapertura debe ser 10 casos diarios por 100 mil habitantes.

Con esos datos, Lo Barnechea y Tiltil estarían fuera de los parámetros propuestos para la segunda etapa del plan, pues marcan una tasa de casos activos de 13,01 y 13,97, según los informes epidemiológicos de los últimos siete días.

Consultado por las diferencias de criterios, Paris sostuvo que “las preocupaciones del comité asesor son plenamente correctas y atendibles y vamos a hacer todo el esfuerzo para cumplirlas”.

La minuta

Las discrepancias entre el Minsal y los expertos quedaron de manifiesto el pasado viernes, cuando se anunció la salida de la cuarentena de siete comunas en la Región Metropolitana y otras dos en Valparaíso. En la oportunidad, tanto el exministro de Salud Álvaro Erazo como la salubrista y epidemióloga Catterina Ferreccio admitieron abiertamente que no compartían la medida.

La opinión de ambos, con algunos matices, tuvo consenso al interior del consejo. El plan, su aplicación por comunas y la falta de información en torno a cifras claves generaron ruido entre los especialistas y, por eso, en la reunión que sostuvieron el lunes se discutió detalladamente el punto.

Cifras de trazabilidad

La minuta del ente asesor sostiene que, para avanzar a la fase de transición por comunas, “es necesario que estos indicadores estén diariamente accesibles para la población, en formato fácil para el público general, nivel de comuna o región según corresponde al indicador”.

Incluso, la epidemióloga del Consejo Asesor Covid-19 María Teresa Valenzuela apunta que “el detalle de trazabilidad por comuna no lo tenemos, aunque la información está, porque el dato está construido para la Región Metropolitana. Y de ese indicador no podemos decir nada, porque no tenemos el dato”.

El infectólogo y también integrante de la instancia Pablo Vial coincide en esto. Señala que la mayor debilidad del plan “Paso a Paso” son los indicadores de trazabilidad y cuenta que eso fue la mayor motivación para elaborar su propuesta.

Por ello, los expertos acordaron incluir dos criterios que, hasta ahora, no están incluidos en el plan “Paso a Paso”, como trazar al caso no desde que se confirma como índice, sino desde que es declarado sospechoso o probable de ser un infectado por coronavirus. Además, agregan una variable de vigilancia activa en población de riesgo. Según explicó la epidemióloga y vocera del consejo, Ximena Aguilera, este punto se refiere a una búsqueda activa de casos cada 15 en adultos mayores en hogares de larga estadía y a personal de salud.

A juicio de Vial, haber decretado la transición para un grupo de comunas sin antes haber perfeccionado la trazabilidad fue un desacierto:

Sabemos que es una capacidad que se está generando, en la cual se ha avanzado harto, pero que no estamos seguros de que esté madura para manejar un cierto número de casos de forma homogénea en el país. Habría sido mejor sacar músculo en la trazabilidad antes de haber partido con esto Pablo Vial, infectólogo y miembro de Consejo Asesor Covid-19

A su vez, Erazo explica que los criterios y umbrales que propone el consejo, a su juicio, son más exigentes que los del Minsal, ya que los complementan con las exigencias internacionales que ha propuesto la OMS. Con todo, la exautoridad es categórica al señalar que si los lineamientos del consejo no se incorporan, “creo que revestirá mucha mayor complicación el contener la circulación del virus”. Por eso, indica que aún hay tiempo, pero que el asunto ya no está en sus manos: “Ahora es el ministerio el que tiene la palabra”.