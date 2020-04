Las razones por las cuales La Araucanía quedó en el “ojo” de la pandemia

La Araucanía sigue en un escenario complejo. Según el último informe del Ministerio de Salud, es la región con más decesos (14) y la segunda con mayor cantidad de contagios después de la Metropolitana (612 casos, con el 12% a nivel nacional). Además, el cuarto Informe Epidemiólogo por Covid-19 indica que su tasa de incidencia (exámenes positivos por cada 100 mil habitantes) es la tercera de Chile, con 55,4.

Todo esto en una región de un millón 14 mil habitantes, un tercio de los cuales son población rural, y con los mayores índices de pobreza del país, preocupa a La Moneda. Ayer, de hecho, la autoridad central sumó al entorno urbano de Nueva Imperial a la cuarentena.

¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Qué puso a La Araucanía en medio de la pandemia? Las causas son disímiles, pero los expertos abordan algunos aspectos.

¿Circula mucha gente?

Para el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor y expresidente del Colegio Médico, Enrique Paris, “desgraciadamente, en Temuco hay una cantidad de gente circulando gigantesca. Hay más de 25 mil permisos solicitados. Yo creo que eso, en proporción a la población de la comuna y de la zona, es una exageración. Me parece que es mucho y sin duda que puede influir en la transmisión de los contagios”.

Según cifras entregadas por el Ministerio de Transportes, entre este martes 7 y el martes 31 de enero (de la semana pasada) el flujo de vehículos en Temuco experimentó un alza de 37,08 %.

Ayer, una vez decretada la medida de cuarentena para la zona urbana de Nueva Imperial, la delegada presidencial en La Araucanía, Andrea Balladares, destacó que “se van a aumentar los controles a la salida de la costa, que es algo que nos habían requerido los alcaldes a nivel local y los parlamentarios. Vamos a ser muy estrictos”.

¿Influye la contaminación ambiental?

Temuco fue el año pasado una de las tres ciudades con más registro de contaminación ambiental a nivel nacional. En 2019 la ciudad tuvo 67 episodios críticos de esmog, jornadas en que la calidad del aire se torna peligroso (14 emergencias, 29 preemergencias y 24 alertas).

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, sostiene que “la contaminación agrava cualquier enfermedad respiratoria, como el Coronavirus. En Temuco, podría producirse una estrechez en la capacidad de respuesta del sistema de salud más temprano que en el resto del país”.

Y advierte que en los últimos días ya se han registrado temperaturas cercanas a 0°C, lo que lleva a que las personas comiencen a usar leña y, con ello, suban las emisiones en la ciudad.

La secretaría regional ministerial de Medio Ambiente de La Araucanía informó que este invierno se mantendrán las restricciones, incluidas originalmente en el Plan de Descontaminación Atmosférico para Material Particulado Fino (MP 2,5) en Temuco y Padre Las Casas, cuando empeore la calidad del aire.

Paula Castillo, coordinadora de la Gestión de Episodios Críticos de la seremi ambiental, explicó que la decisión se debe a la situación sanitaria actual.

“Estamos preocupados de la forma cómo ha ido avanzando la propagación del virus. Las proyecciones meteorológicas para los próximos meses indican que tendremos un año seco, con lo que se propician malas condiciones de calidad del aire. Es necesario aplicar las medidas más exigentes”, dijo Castillo.

Errores de la autoridad

Manuel Salas, el alcalde de Nueva Imperial, señaló que “una de las razones que nos afectaron es que se pudo contener antes el brote en Temuco y decretar las cuarentenas un par de semanas antes en otras localidades".

Destacó que "la primera vez se debió haber dictado la medida para las tres comunas actuales (Temuco, Padre Las Casas y Nueva Imperial), porque mucha gente de Temuco se trasladó a Imperial y a otras zonas a trabajar, a comprar y hacer todos sus quehaceres. Tuvimos lleno de comercio y nos rebotó el virus. Todo esto lo pudimos frenar antes”.

Para el médico Enrique Paris, también está el factor de la seremi de Salud, Katia Guzmán, quien estando contagiada no respetó la cuarentena y solo días después comenzó la reclusión.

“Asistió a reuniones, vio a personas, contagió a un montón de periodistas y a otros miembros del equipo ejecutivo de la región. Por lo tanto, creo que se dieron circunstancias muy desfavorables para la población, qué hicieron la diseminación muy rápida del virus. La cantidad de gente contagiada en relación a la población es enorme. Estamos pagando las consecuencias de malas decisiones o malas conductas”, sostuvo.

Según Sergio Muñoz, doctor en Bioestadística y director del servicio de salud pública de la Universidad de la Frontera, "hubo también un atraso en la nominación del seremi de salud, cuando la titular fue diagnosticada Covid-19 positivo. Pasaron tres días en que no tuvimos autoridad sanitaria. Y después, cuando llegó el suplente, que vino de Santiago y no conocía la región, se tomó un par de días más en conocer la realidad local. Perdimos 5 días clave, sin autoridad sanitaria para tomar decisiones sobre el problema”.

Origen de los contagios

Juan Eduardo Delgado, alcalde de Padre Las Casas, apuntó a otra variable hipotética. "Como médico, yo creo que el primer caso en Chile no estuvo en Talca, sino acá; hay rumores de eso y se deberían investigar; muchos nos cuestionamos porqué tenemos tanta infección. Es muy probable que hayamos tenido un caso de contagio no diagnosticado, y que por ello no tuvo trazabilidad. Si se nos pasó algo así, podría ser la razón de este brote”.

La versión oficial del Minsal es que el primer contagiado llegó desde la Región Metropolitana hasta el aeropuerto La Araucanía y luego se trasladó a Pucón. Luego, entre el 13 y 15 de marzo un centenar de agricultores se reunieron en un evento en Curacautín, donde también había una persona contagiada. Y el caso de la seremi de Salud también se contabiliza dentro de los primeros de la región.