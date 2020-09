Líder de camioneros tras video de fiesta en movilización: “Me quedó la duda porque los camioneros no somos así”

En las últimas horas, a través de redes sociales, comenzó a difundirse un video donde, aparentemente, se veía a camioneros movilizados en medio de una fiesta en la que había alcohol y mujeres semidesnudas, hecho que se produce en medio del paro que llevan a cabo, y en medio de la pandemia de Covid-19 que actualmente afecta al país.

En este contexto, el presidente de la Federación de dueños de camiones del Sur de Chile, José Villagrán, fue entrevistado por CNN Chile. Respecto al video, sostuvo que “fui informado anoche que era una asociación gremial del norte. Esa asociación gremial no pertenece a la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile. La verdad es que me quedó la duda, porque los camioneros no somos así, no hacemos eso”.

“Puede ser hasta una noticia falsa, pero estamos haciendo las averiguaciones correspondientes, y si fuera así, porque ellos pertenecen a la otra confederación, nosotros vamos a pedirle a esa presidencia que tome las medidas que corresponden”, afirmó el dirigente gremial.

Posteriormente afirmó que “una cosa así hay que sancionarla. Los camioneros somos gente de trabajo, no somos gente de la que se muestra en ese video”.

Consultado sobre las implicancias que podría tener este hecho para los involucrados, sostuvo que “esto significa expulsión de la asociación gremial. Camioneros así nosotros no necesitamos en nuestras asociaciones gremiales. Así que si es verdad, yo como pertenezco a esta otra organización, pido las disculpas que corresponden”.

Finalmente señaló que “los camioneros no somos delincuentes, los delincuentes están en otras partes. Nosotros solamente estamos luchando por ustedes, por nosotros y por todos los chilenos que nos sentimos inseguros en este país”.