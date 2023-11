Lleva cinco días: velorio narco en San Ramón atemoriza a vecinos

Desde el jueves que en Goycolea con Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de San Ramón, se está desarrollando un velorio de alto riesgo.

La ceremonia conmemora a un joven de 22 años, identificado como “Camilito Bandera”, quien murió baleado el miércoles en El Bosque. El joven tendría vínculo familiar con el mundo del narcotráfico.

Además de la instalación de una extensa carpa para la conmemoración del difunto, los vecinos del sector denunciaron disparos y fuegos artificiales. El viernes, en la red social “X”, el alcalde de la comuna, Gustavo Toro, mostró su repudio al acto y “clamó” por ayuda. “Indignación y rabia al ver como el narco se apodera de la calle en la población La Bandera, San Ramón, para velar a uno de los suyos. Tres días de fuegos artificiales, música y balaceras, mientras los vecinos horrorizados. Clamo ayuda, no tenemos cómo controlar esto”.

Y hoy, en conversación con el matinal de Chilevisión, Toro agregó: “Estos señores se tomaron la calle a partir del jueves. Pusieron la carpa. El cuerpo tengo entendido que lo entregaron recién ayer, por eso no habían hecho nada anteriormente. Y ya con el cuerpo presente comenzó la fiesta. Porque son verdaderas fiestas. Cada vez que muere uno de sus integrantes hasta conciertos de música urbana llegan”.

Personal de Carabineros llegó hasta el sector para resguardar la zona. “Es muy poco lo que ha podido hacer Carabineros. (...) Anoche estuve con Carabineros. Me dicen que estuvieron ayer a las 3 de la mañana producto de todas las denuncias y hubo un enfrentamiento de las balas de los grupos de narcotraficantes con Carabineros, ahí en el mismo sector. Ellos tienen armamento sofisticado, que ponen en riesgo a los pocos carabineros con los que contamos”.

A ese mismo canal, una vecina del sector, de nombre Ximena, señaló: “Arrancando de balazos, arrancando de bombas, no puedo pasar. El alcalde brilla por su ausencia. Aquí estamos mal, no se puede salir, no puedo mandar a mis hijos a las escuelas”. La mujer señaló que había dos calles cortadas producto del velorio. “Estoy aterrada. Hace cinco que no he dormido”, agregó.

La fiscal de la zona Sur Nadia Mondiglio señaló que se instruyeron labores para investigar los disparos en la vía pública. “Fiscalía Sur impartió las primeras diligencias investigativas a unidades especializadas de Carabineros de Chile para esclarecer una denuncia por el delito de disparos injustificados, ocurridos durante la madrugada de este lunes en la comuna de San Ramón. Al mismo tiempo se ha dado resguardo policial a vecinos del sector”.

Según reportes de prensa, la ceremonia se extendería hasta el próximo miércoles.

Gobierno

Durante la tarde, la delegada presidencial, Constanza Martínez, se refirió al velorio y detalló las acciones que ha tomado Carabineros.

En ese sentido, dijo que personal policial ha efectuado más de 208 controles de identidad y más de 92 controles vehiculares en el sector del velorio. Cinco personas han sido detenidas: cuatro por órdenes vigentes y uno por porte de arma de fogueo.

“Durante toda esta jornada ha habido personal especializado, tanto de Gope como Cop, y viene a reafirmar la necesidad que como Estado tenemos que seguir atentos, coordinados y también actuando con rapidez”, dijo Martínez.

El 27 de septiembre, el gobierno presentó un proyecto de ley que limita los funerales narco. En específico, la iniciativa propone que la ceremonia se realice exclusivamente en las instalaciones del cementerio o crematorio. A su vez, se plantea reducir el tiempo para el proceso funerario a máximo veinticuatro horas.