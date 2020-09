Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: Gobierno regula celebración de Fiestas Patrias, camioneros deponen huelga y BC mejora previsión de PIB para 2020

No se levantarán las cuarentenas pero se aumentarán los aforos para reuniones sociales. Serán unas Fiestas Patrias diferentes producto de la pandemia. Era de conocimiento público que no habrían fondas, eventos públicos ni Parada Militar, y que los tedeum serían con una serie de restricciones. Sin embargo, ayer se informaron una serie de reglas para la celebración del 18 de septiembre. Durante los días 18, 19 y 20 de este mes las comunas que sigan bajo confinamiento y en fase de transición, es decir, con acotada movilidad, podrán tener reuniones en sus hogares o espacios públicos mediante la entrega de un permiso a través de la Comisaría Virtual. La autorización tendrá una duración de seis horas y se podrá solicitar cada día. No obstante, el resto de las limitaciones al comercio permanecerán vigentes. En cuanto a los aforos, en etapa de transición se elevará a 10 en espacios cerrados y a 20 personas en el exterior. En tanto, en Preparación, podrán ser de 25 individuos al interior y 50 al aire libre. Así, se permitirá un máximo de 200 personas en exteriores solo para Fase Avanzada. Sobre los viajes a segundas viviendas, continuarán las restricciones y no se permitirá la movilidad interregional.

› Camioneros deponen huelga, pero advierten que solo es una “suspensión”. Finalmente se logró un acuerdo entre Interior y la CNTC, luego de llegar a un consenso en aumentar las medidas de seguridad en la Macrozona Sur y en las rutas 68 y 78.

› Condenan a cinco años de cárcel a “primera línea” que lanzó molotov a policía. Fiscalía Oriente logró primera sentencia en juicio oral por delitos en Plaza Italia en manifestaciones por la crisis social. Francisco Hernández fue declarado culpable de lanzar cinco bombas a carabineros.

› Banco Central mejoró visión para PIB 2020 impulsado por el retiro del 10%, el apoyo fiscal y el desconfinamiento. La autoridad entregó este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) proyectando una caída de la actividad de entre 5,5% y 4,5% para este año. Con todo, dijo que el PIB se recuperará a niveles de 2019 recién durante 2022.

› Perú: muertes en pandemia superan a víctimas de conflicto armado. Si bien el país tiene un exceso de 71 mil fallecidos desde abril, oficialmente hay 29.259 por Covid-19 . Así, la cifra del registro de decesos en seis meses es superior a los 69 mil documentados entre 1980 y 2000.

› La UEFA Nations League levanta la cortina del fútbol de selecciones. Este jueves parte la segunda edición del torneo europeo, que significa el regreso de los partidos de combinados nacionales, cuyo trabajo debió paralizar a causa de la pandemia. Alemania-España es el plato fuerte del primer día.

Las pistas sobre el caso de Fabiola Campillai

De todas las historias de las víctimas de la violencia desatada con el estallido social de octubre del año pasado, la de Fabiola Campillai llama particularmente la atención por lo dramática y desafortunada. Camino a tomar una micro para dirigirse a su trabajo, esta madre de 36 años terminaría ese día con un daño gravísimo y permanente: la pérdida de ambos globos oculares y del sentido del olfato. A fines de la semana pasada, un carabinero fue detenido y formalizado, imputado como autor material del disparo de una bomba lacrimógena a corta distancia que impactó a Fabiola Campillai.

Opinión

“A lo mejor, la realidad no se despliega solo en el eje vertical de la política institucional, tan poblado de personajes como Longueira. Quizás avanza también a toda velocidad por un eje horizontal, donde hay actores políticos tanto o más relevantes, pero a menudo desatendidos. Estos pueden ser, por ejemplo, los grupos anarquistas, narcos o mapuches radicales que hoy condicionan el proceso político”. Juan Ignacio Brito, periodista.

Frase del día

“Lo que va a hacer el gobierno es demostrar que actuó correctamente, apegado a la ley” Victor Pérez, ministro del Interior, tras anuncio de acusación constitucional en su contra por su rol durante el paro de camioneros.

Editorial

Equivocada acusación constitucional de la DC

“La amenaza de esta acción a raíz del paro camionero, lejos de ayudar a un mejor control del orden público, parece destinada a exacerbar los ánimos”.

Ojo con...

07:00 / Se publica la encuesta Criteria Research con datos sobre preferencias presidenciales y el plebiscito.

09:00 / El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, entregan detalles sobre cómo funcionará la portabilidad financiera, la que parte el próximo 8 de septiembre, y el rol que jugará la entidad estatal.

10:00 / El Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por los ministros de Interior, Víctor Pérez y de Defensa, Mario Desbordes, encabeza reunión preparatoria para el plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre.