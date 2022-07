Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: gobierno alista nuevas ayudas económicas focalizadas para contrarrestar alzas de precios

Gobierno alista nuevas ayudas económicas para contrarrestar aumentos de precios

Entre el lunes y el miércoles el gobierno anunciaría nuevas medidas destinadas a contrarrestar el fuerte incremento en el costo de la vida que se viene observando en el país, donde la inflación anual –con el IPC de junio que hoy entregará el INE– superaría el 12%.

De acuerdo a un reporte de los periodistas Carlos Alonso e Isabel Caro, las iniciativas estarían focalizadas en los sectores de menos recursos –descartándose la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia– y destinadas principalmente a paliar las alzas en los precios de los alimentos y la energía.

Una fórmula que se está analizando es incrementar el subsidio ya comprometido al 60% de la población más vulnerable beneficiaria del Subsidio Único Familiar y de la Asignación Familiar, en base al incremento que registra la canasta básica de alimentos.

En este sentido, si en mayo correspondía un complemento de $8.258 por cada carga, ese monto se podría llegar a duplicar, según fuentes oficialistas.

Cabe recordar que esta semana parlamentarios del PC –que promovían la entrega de un IFE de invierno que el propio Presidente Boric descartó– aumentaron la presión para que el gobierno conceda algún tipo de ayuda económica directa, al menos a los segmentos más necesitados.

“Hemos hecho una solicitud concreta al gobierno de considerar un IFE, un bono, lo que sea, cómo le quieran llamar, pero un aporte de transferencias directas a las familias chilenas que lo están pasando mal por el alza del costo de la vida”, dijo el lunes la diputada Karol Cariola, tras una reunión entre legisladores comunistas y los ministros Giorgio Jackson e Izkia Siches en La Moneda. Lee más de esta historia.

Vallejo emplaza al Banco Central por alza del dólar y desata críticas por eventual lesión a su autonomía

En medio del debate respecto de si el Banco Central debe o no intervenir en el mercado cambiario ante las históricas alzas que ha registrado el precio del dólar –en lo que va del año la divisa ha escalado $99,67 y el miércoles hubo momentos en que se cotizó en $1.000–, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, emplazó ayer al instituto emisor a tomar medidas.

“Nosotros no manejamos la política cambiaria. Eso le corresponde al Banco Central como organismo autónomo. Y ahí me sumo a lo que dijo el ministro Marcel, ojalá un llamado al Banco Central a tomar medidas, respetando su autonomía, pero son ellos los que manejan la política cambiaria”, dijo la secretaria de Estado entrevistada en el matinal de Canal 13.

Las palabras de Vallejo generaron controversia en el mercado y entre economistas, pues su llamado a “tomar medidas” podría ser interpretado como una intervención que lesiona la autonomía del Central.

“Me parece imprudente que el ministro de Hacienda y la ministra Secretaria General de Gobierno llamen públicamente al Banco Central a pronunciarse y a tomar medidas. Hay que ser muy cuidadosos con la institucionalidad del país y, en este caso en particular, con la autonomía del Banco Central. Quien fue hasta hace poco su presidente, lo debiera tener aún más claro”, comentó el ex titular del instituto emisor, Rodrigo Vergara. Lee más de esta historia.

A foco

British Prime Minister Boris Johnson makes a statement at Downing Street in London, Britain, July 7, 2022. REUTERS/Henry Nicholls

> Las razones de la caída de Johnson

El primer ministro británico que arrasó en los comicios de hace dos años y medio no resistió a las presiones de su propia colectividad, el Partido Conservador, y terminó renunciando ayer a su cargo. Medios y analistas internacionales han enumerado varias razones que explican su caída. Acá, tres de ellas:

Fiestas en pandemia. Quizá el factor que más socavó el apoyo ciudadano a Johnson fueron las polémicas celebraciones realizadas en pleno confinamiento por el Covid, catalogadas como el Partygate.

El caso Chris Pincher. El tardío reconocimiento de que el premier estaba al tanto de las denuncias que pesaban sobre el jefe adjunto de los conservadores por abusos y tocaciones indebidas caló hondo en el gobierno y desencadenó masivas dimisiones en el gabinete.

Impuestos. La decisión de aumentar los impuestos en abril, en medio de una inflación cercana al 10%, fue duramente cuestionada no solo por el opositor Partido Laborista. Lee más de esta historia

Atención con

> Las razones de Lagos

El ex mandatario explica por qué no ha revelado cuál será su voto en el plebiscito del 4 de septiembre en un adelanto de una entrevista que será publicada en LT Domingo. Sigue leyendo

> La advertencia DC

Por si quedara alguna duda, la mesa advirtió que la libertad de conciencia para aquellos militantes que están por el “Rechazo” no significa que puedan hacer campaña por esa opción. Sigue leyendo

> Atentado en Japón

Al cierre de esta edición el ex primer ministro japonés Shinzo Abe se encontraba en estado de gravedad luego de recibir un disparo mientras daba un discurso en la vía pública. Sigue leyendo

Editorial

Consulta y consentimiento indígena

El articulado de la nueva Constitución consagra ambos aspectos en forma copulativa, lo que en la práctica daría un derecho de veto amplísimo a los pueblos originarios, abriendo el riesgo de profundizar las fricciones sociales.

Opinión

» Reforma tributaria

Surgen dudas legítimas sobre las propuestas. Quizás la principal se relaciona con el ámbito de la reforma. ¿Debe ser solo tributaria o más amplia, es decir, de carácter fiscal? Sin cuestionar la conveniencia de mejorar la calidad -y en algunos casos la cobertura- de ciertos servicios sociales, cabe preguntarse si esos objetivos no se pueden lograr, al menos parcialmente y a menor costo, reformando al Estado.

Por Rolf Lüders

» El rencor y la política

Se disolvió el poder constituyente y de inmediato se activó la elite política para ningunear el texto, el proceso y minimizar la voluntad popular. Todos sabíamos que repartir el poder nuevamente no sería fácil. Que no dejaría a nadie indiferente. Quitar poder a unos para dárselos a otros genera revancha. Comienzan dos meses de campaña y no hay tiempo para seguir profundizando en los errores de siempre.

Por Paula Walker

El café diario

La caída de Boris Johnson. ¿Cómo terminó por caer el primer ministro británico? ¿Qué viene para el destino político del Reino Unido? De esas y otras interrogantes conversamos con hoy Javier Sajuria, profesor de ciencia política en Queen Mary University of London.

De nuestro portal

Muere James Caan. El intérprete de Sonny Corleone en El Padrino falleció a los 82 años de edad.

Vitamina D. Su importancia para el sistema inmune en invierno y cómo ingerirla.

A la antigua. Así lloverá en la Región Metropolitana este fin de semana.

Gamificación. Descubre qué es y cómo lo están aplicando empresas nacionales para fortalecer lazos con sus colaboradores.

En portada

