Lo que tienes que saber este viernes en La Tercera: Oposición redacta acusación contra ministro Pérez, número de locales para el plebiscito crecerá en un 30% y Alexis sincera su paso por el United

Ni siquiera el fin del paro de camioneros consiguió detener la ofensiva de la oposición contra el ministro Víctor Pérez. A pesar de que desde la colectividad habían dado un plazo de 24 horas al titular de Interior, para que restableciera el orden público en las carreteras, y que esto sucediera durante la jornada del miércoles, en un encuentro vía video llamada se definió el curso a seguir con la acusación constitucional en su contra. No obstante, y pese a la conformación de un grupo de cinco personas que trabajarían en la redacción del texto, la disponibilidad de votos democratacristianos y dudas desde la propia DC de continuar con el libelo a Pérez, marcaron un encuentro clave en que los dirigentes opositores buscaban actuar en conjunto. De todas formas, con la centroizquierda asegurando que durante la cita nadie se opuso a seguir con la acusación, el timing para presentar una ofensiva contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, cuyo plazo vence el 13 de septiembre, también eleva las dudas en una acción que no ha estado exenta de polémicas.

› Un plebiscito con más locales de votación y un estado de catástrofe incierto. Gobierno extenderá el estado de excepción constitucional al menos hasta el 25 de septiembre, un mes antes de la consulta nacional. Además, para esa elección se decidió incrementar en un 30% los lugares para sufragar.

› Plantas de revisión técnica vuelven la próxima semana. Para acudir se deberá solicitar permiso en Comisaría Virtual, el cual tendrá una vigencia de tres horas.

› Plan de subsidio al empleo considera un monto mayor para la contratación de mujeres. El gobierno tiene previsto presentar su política para incentivar la contratación la próxima semana. En lo medular, el monto equivaldrá al 40% o 50% del salario mínimo y se extenderá por seis meses. Expertos validan la propuesta.

› Henrique Capriles vuelve a agitar las aguas de la oposición venezolana. El excandidato presidencial desafió la decisión del líder opositor, Juan Guaidó, de abstenerse de participar en las elecciones parlamentarias de diciembre.

› Alexis sincera en Instagram su paso por el United: “El ambiente no era bueno, yo no estaba feliz”. El ahora delantero del Inter sorprende y publica un video de seis minutos hablando sobre su mala estadía por los Diablos Rojos. Explica que no le fue bien porque en el camarín no eran una “familia” y hace una autocrítica.

La controvertida elección en el BID

La elección del presidente del Banco Interamericano del Desarrollo solía ser un evento tan exento de controversias que rara vez era noticia. Pero, como muchas cosas en 2020, eso cambió ahora. La razón no está en el Covid 19 sino en otro nombre que ha implicado alteraciones importantes en todo el mundo: Donald Trump. Rompiendo con el acuerdo no escrito adoptado desde la fundación del BID en 1959, el Presidente de Estados Unidos presentó un candidato de su país para encabezar el banco, y rápidamente puso a prueba sus lealtades y en el resto de los países.

“Lo que no es en absoluto conveniente es que -por la antes comentada fanfarronería ética existente y por las limitaciones que ello implica para el ejercicio de nuestra libertad individual- se mandate al Estado a ofrecer directamente todos los servicios de educación y salud”. Rolf Lüders, economista.

“Ha habido conversaciones para que sea candidata por Vitacura” Andrea Molina, exdiputada de la UDI, en entrevista con La Tercera.

Debate realista frente a salario mínimo

“Dado que el apoyo estatal no podrá ser ilimitado, será crucial promover un ajuste de los precios clave para un desempeño macroeconómico que absorba el desempleo”.

09:00 / En sesión extraordinaria, el pleno del tribunal Constitucional decide sobre la solicitud de diputados de Chile Vamos para cesar en el cargo al diputado Hugo Gutiérrez.

11:30 / La ministra de Transportes, Gloria Hutt, junto al intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, y el seremi de la cartera, José Emilio Guzmán, lanza nuevo Sistema de Transporte Metropolitano de Valparaíso.

13:00 / En el marco del Tour Championship de la FedEx Club del PGA Tour, inicia su participación el golfista chileno, Joaquín Niemann.