Los infructuosos intentos de Daniel Jadue por salir de la cárcel y mantenerse a la cabeza de Recoleta

“No estamos todos, falta Daniel Jadue”. Esas fueron las palabras que escribió la mañana de este miércoles la abogada Anjuli Tostes, pareja del alcalde de Recoleta, en su cuenta en X.

Acompañó el mensaje, al igual que otras ocasiones, con los hashtag #JadueLibre y #JusticiaParaJadue, pues justamente durante la jornada se completó el periodo de 45 días que el jefe comunal podía estar alejado de su cargo a la cabeza de la mencionada comuna de la zona norte de la Región Metropolitana. A partir de la mañana de este jueves 18, tras permanecer un mes y medio en prisión preventiva, su puesto será declarado vacante y se iniciará el proceso para nombrar a su reemplazante.

Era un escenario que su defensa evaluaba como posible, aunque, desde que se dictó la medida el pasado 3 de junio, desplegaron una serie de acciones con miras a que se le aplicara un resguardo de menor intensidad, como el arresto domiciliario nocturno o el arraigo nacional.

El último paquete de medidas que activaron vino aparejado de una solicitud de revisión de medidas cautelares y de una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, ninguna logrará impedir que sea cesado en el cargo.

Por lo mismo, desde su entorno no titubean en sostener que el alcalde es víctima de una sanción anticipada y de una clara persecución política.

“Es obvio que aquí hay razones de índole política que hacen que no se tenga el resguardo debido por los derechos de una persona elegida popularmente. Es evidente que aquí hay una condena anticipada. A Daniel Jadue le asiste la presunción de inocencia, pero pareciera que a nadie le importa y lo van a mantener en prisión preventiva mientras tenga la calidad de alcalde, aunque todos saben que no reviste ningún peligro y que no hay riesgo de fuga (...) Cuesta entender, más aún con los últimos casos que se han visto de personas que han sido condenadas por abusos sexuales y se mantienen en libertad provisional”, comentó a La Tercera el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), integrante de la defensa.

La seguidilla de recursos

Fue el lunes 8 de julio que la defensa de Daniel Jadue -encabezada por los penalistas Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda- vivió un fuerte revés. Ese día, tras una audiencia que estuvo marcada por tensos intercambios, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la mantención de la prisión preventiva en razón de que no había nuevos elementos que hicieran variar la determinación.

Los abogados del militante comunista habían pedido que la audiencia se aplazara, pues estaban a la espera de informes que emanarían peritos que se habían entrevistado con el jefe comunal, pero la jueza Pamela Muñoz no accedió. Insistieron en que no estaban en condiciones de alegar, a lo que la magistrada respondió: “Nada y nadie va a impedir que yo la vea al día de hoy”.

Dado el tenor de los intercambios y el resultado de la jornada, la defensa interpuso el martes 9 un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago pidiendo la nulidad de la audiencia.

Éste, en todo caso, fue declarado inadmisible dos días después y luego se desestimó la reposición. Dado que, en subsidio, también apelaron, los antecedentes fueron elevados a la Corte Suprema el lunes 15 de julio, aunque hasta ahora aún no hay fecha para que estos sean revisados.

En paralelo, Manríquez y Sepúlveda ingresaron la tarde del sábado 13 de julio un recurso de apelación respecto del fallo de la jueza Muñoz que dio por descartado el cambio de medida cautelar. Eso sí, hasta el cierre de esta edición la acción no había sido proveída por el tribunal, por lo que aún no ingresa a la Corte para su conocimiento.

¿Qué pasó con el recurso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Tampoco rindió el efecto esperado. Como explicó a este medio Hugo Gutiérrez, la instancia “resolvió que de conformidad a su estatuto, las circunstancias que le hacíamos ver no eran de urgencia como para que se abocaran a ver la cautelar. Estimaron que no habiendo antecedentes de gravedad para conceder una cautelar, esta no fue concedida”.

Tardanza “sospechosa”

Si bien desde la defensa del alcalde sostuvieron que los tribunales han cumplido con los plazos frente a los recursos que han presentado, no ocultan su disconformidad. Esto, como indicó Gutiérrez, porque se esperaba que ante un caso que estiman grave actuaran con mayor celeridad.

“Los recursos han sido interpuestos en tiempo y forma, tal cual lo establece la ley y efectivamente estos han tenido una demora en ser remitidos a los tribunales superiores donde tienen que ser revisados. Me refiero fundamentalmente a la apelación de la cautelar y a la admisibilidad del recurso de amparo que se envió a la Corte Suprema para que declarara admisible el recurso. Son los tiempos que se toma el Poder Judicial, son plazos razonables todavía, pero claro, no guardan relación con lo que ha pretendido la defensa de evitar una sanción anticipada al alcalde de Recoleta”, manifestó, haciendo hincapié en que esperaba “una mayor diligencia”.

Afirmó, en esa línea, que “no me cabe duda que el Poder Judicial tiene claridad de que dilatar la revisión de la prisión preventiva o eventualmente del amparo es seguir mancomunándose a las resoluciones iniciales de este caso. Pero bueno, es un tema del que tendrá que hacerse cargo la misma jurisdicción”.

¿Presentarán nuevas acciones? Como detalló el abogado, hay una serie de acciones que podrían presentar para “desenmascarar todo el montaje que se ha armado en torno a la persona de Daniel Jadue”. Sin embargo, por ahora, esperarán.

“Tenemos un órgano jurisdiccional que no está actuando con la imparcialidad que se requiere para resolver un caso como el caso de Daniel Jadue. Y cuando no existe esa necesaria imparcialidad, cualquier acción que uno intenta al final del día siempre están destinadas al fracaso. Hay que mantener la serenidad y aun cuando la racionalidad no sea amparada por el Poder Judicial, uno tiene que seguir actuando de conformidad al derecho y fundamentalmente intentando deducir las acciones que vayan siendo útiles a lograr el objetivo de acreditar la plena inocencia de Daniel Jadue en los ilícitos que hoy están imputando”, sostuvo.

La “pachorra” de Jadue

Durante la jornada, todos los detalles de los progresos y dificultades ante los tribunales fueron informadas al alcalde. Y aunque el escenario está lejos de ser el que esperaban, Gutiérrez hizo presente que Jadue sigue firme, tal como lo ha ido comentando Anjuli Tostes.

“Daniel Jadue, como político comunista, mantiene esa impronta y está claro de que muchas de las vicisitudes que le están ocurriendo se deben justamente a esa calidad que tiene. Pero él ha tenido y va a seguir teniendo la pachorra para enfrentar todas estas vicisitudes con la confianza de que más temprano que tarde se va a poder acreditar su completa inocencia en todos los cargos que le están achacando”, comentó.

Con todo, el otrora parlamentario no dejó pasar la forma en que el gobierno ha tratado el asunto, y de hecho, lamentó la postura que han tomado representantes comunistas que tienen cargos en el Ejecutivo.

“Soy comprensivo de que el Presidente y el ministro de Justicia (que han sido claros en que no hay persecución política contra el alcalde) son autoridades de gobierno. Ellos están regidos por una Constitución que me imagino que a ellos les gusta y que, en consecuencia, tienen que sostener una retórica de que las instituciones funcionan. Pero uno -que en lo personal siempre ha cuestionado esta institucionalidad dictatorial que se mantiene y que se ha conseguido a través de la corrupción y a través de una horrenda dictadura- le cuesta reconocer que tengan toda esa impronta que los integrantes del gobierno le reconocen”, recalcó.

Y agregó: “Uno podría lamentar que los compañeros de partido de Daniel Jadue en el gobierno muestren alguna indiferencia con respecto a su encarcelamiento, pero es entendible. Prima en ello más la razón de Estado que un justificado, para mí, compañerismo partidario. Pero bueno, la historia juzgará a cada cual. Si hay temas con los que uno no se siente que es comprendido dentro del gobierno, por supuesto uno siempre tiene la decisión de irse, pero bueno, son cosas que rebasan mi saber y mi entender”.