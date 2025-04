Los misterios del “cementerio” en la Cuesta Barriga encontrado por la fiscalía del crimen organizado

Impacto se generó entre los policías ayer cuando en medio de una investigación por un crimen se encontraron con algo que no estaba en sus planes. Los funcionarios de la Policía de Investigaciones se encontraban realizando diligencias en la Cuesta Barriga, un paso montañoso que une a la comuna de Padre Hurtado con Curacaví, en el sector poniente de la Región Metropolitana.

Fue en medio de esos trabajos, donde esperaban dar con alguna pista para el caso que se les encargó, cuando dieron con el hallazgo de un montón de restos humanos. Los policías dieron aviso a la fiscalía con lo que se inició una nueva investigación.

La primera hipótesis que circuló entre los investigadores fue la del crimen organizado.

Hasta el lugar llegó ayer el ECOH Rodrigo Moya quien señaló que “se está haciendo la filtración fotográfica, evidentemente el levantamiento, con personal táctico, personal de la Policía de Investigaciones. Va ha llegar al sitio de Servicio Médico Legal para los efectos de hacer un trabajo antropológico. En ese sentido, lo que se está llevando adelante es la investigación para ver si se encuentra vinculado con alguna investigación de secuestro o de desaparición de alguna persona”.

Los restos corresponderían a seis personas, cuyas identidades están siendo analizadas.

La idea de que el crimen organizado pudiera estar detrás fue cobrando fuerza luego de que el fiscal Ecoh Héctor Barros señalara que la Cuesta Barriga “es un lugar tradicional donde el Tren de Aragua ha estado utilizando históricamente, o desde hace un gran tiempo a la fecha, para poder deshacerse de algunos cuerpos”.

Pero luego el mismo Barros puntualizó: “Sin embargo, todavía no podemos señalar y poder sostener que esos cuerpos corresponden o no a delitos vinculados con el Tren de Aragua. Eso es lo que está trabajándose actualmente y una vez que tengamos esa información la vamos a confirmar”.

Con el paso de las horas la hipótesis del crimen organizado se fue diluyendo aun más.

¿Osamentas utilizadas por universidades?

En una actividad en la comuna de San Miguel, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al hallazgo y puso paños fríos respecto a que se tratara de varios homicidios. Según señaló se tratarían de osamentas utilizadas por casas de estudios o por instituciones públicas que luego habrían sido “botadas” en el lugar.

“La información que tiene el Ministerio de Seguridad Pública es que estos restos que provienen de material probablemente de estudio. El origen de cómo llegaron a ese lugar forma parte de la investigación”, dijo Cordero.

“El origen forma parte de la indagación, calificar exclusivamente a las casas de estudio me parece aventurado. Existen protocolos en todas las instituciones que administran este tipo de materiales de estudio y que uno tiene que administrar con cuidado. Yo no atribuiría, mientras no tengamos información oficial del origen, a ninguna institución en particular. Las instituciones que pueden administrar este material de estudio son casas de estudio pero también instituciones públicas”, agregó.

¿Cuál fue el elemento que sustenta la afirmación que realizó el ministro Cordero? Fuentes de La Tercera comentan que en algunos de estos cuerpos se encontró un químico utilizado para conservar los cuerpos. Esa sería el principal fundamento para sostener la hipótesis de las osamentas de estudio.

Entre las osamentas, según pudo observar este medio, se encontraron restos internos bien conservados . Aún cuando la idea de que detrás del hallazgo está parcialmente descartada, los investigadores deberán esclarecer qué institución llevó los restos a ese lugar. Allí, dicen conocedores del sistema penal, también puede haber un delito o falta al Código Sanitario.

Héctor Barros, fiscal regional coordinador ECOH. Foto: Javier Torres / Aton Chile. JAVIER TORRES/ATON CHILE

Otro caso en la Cuesta Barriga

En sus palabras, Cordero hizo hincapié en diferenciar que el último hallazgo es distinto a un caso originado el 31 de marzo. En ese caso, según la Fiscalía Metropolitana Occidente, un joven de 22 años fue asesinado por un sujeto que fue detenido en las últimas horas. Luego, habría arrojado el cuerpo en un sitio eriazo de ese sector. En primera instancia se trataría de una defensa que se salió de las manos.

De acuerdo a los antecedentes que maneja la fiscalía, el 31 de marzo, en un servicentro Copec de la comuna de Maipú, el imputado identificado como Nicolás Diaz de 32 años fue objeto del robo con intimidación de su vehículo, cometido por dos sujetos, entre los cuales se encontraba la víctima, identificada con las iniciales M.A.L.A..

Uno de los asaltantes huyó del lugar, pero el imputado alcanzó a retener al otro asaltantes, propinándole una golpiza. Además, habría llamado a otros dos amigos quienes también participaron en el acto.

Luego, el joven fue subido a un auto y llevado hasta la Cuesta Barriga donde arrojaron su cuerpo. Horas después, el imputado concurrió a la 52 comisaría de Maipú, donde denunció el robo de su vehículo, sin referirse a los otros hechos.

Los restos del joven fueron hallados el 18 de abril. La Fiscalía solicitaría ampliar la detención, ya que existen diligencias pendientes.