Macrozona Sur: desconocidos queman maquinaria y container de una empresa de áridos en Lautaro y dejan panfletos con reivindicaciones mapuche

Cerca de las 7.00 horas de este martes sujetos con el rostro cubierto intimidaron, con armas de fuego, al cuidador del Fundo Quintrilpe -perteneciente a la empresa de áridos San Alfonso- en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía.

De acuerdo con los antecedentes, los encapuchados rociaron acelerante e incendiaron una retroexcavadora maquinaria y dos container. Tras el ataque huyeron del lugar, donde se encontró una pancarta con consignas alusivas a la causa mapuche.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Lautaro, Claudio Paredes, indicó que “se encontraron panfletos, se quemo una maquinaria pesada, una retroexcavadora y dos container que estaban destinados a oficinas y comedor”.

Agregó que Bomberos no trabajo mucho, porque si bien “el dueño de la planta pidió no intervenir mucho en el tema de los container y la maquinaria en si, para que no hubiera tanto daño de agua para el tema de los seguros”, ellos se dedicaron “a que no se propagara por pastizales aledaños en esa zona, que hay bastante vegetación seca y había riesgo de propagación. No hubo mucha intervención en las maquinarias en sí, sino que se hizo lo que pidió el dueño de la empresa de áridos”.

El propietario de la empresa, Alfonso Coke, hizo la denuncia ante el retén Pillanlelbún, lo que activó el despliegue de un amplio operativo con funcionarios de control del orden público (COP) de Carabineros con el objetivo de encontrar a los responsables.

En tanto, el fiscal de turno de la zona solicitó la concurrencia de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco para que se traslade junto al personal especializado al sitio del suceso a fin de realizar las pericias de rigor y entrevistar al cuidador de la planta.

El delegado presidencial de la Araucanía, Víctor Manoli, señaló: “Nos hemos informado preliminarmente por Carabineros de un ataque incendiario a una empresa de áridos san Alfonso ligado al alcalde de Cunco. Una vez sucedido estos hechos y teniendo la información, nos hemos contactado con él, además que la Unidad de Víctimas se contacto con el hijo, que es el representante legal de la empresa para poder recabar mayores antecedentes y ponernos a disposición y hacer todo lo que este a nuestro alcance para recabar esa información”.

La autoridad añadió que “condenamos enérgicamente estos hechos y hoy día, a través de los dichos de las nuevas autoridades, esperamos que se recoja ese llamado a que no hayan mas atentados, que paren la violencia, porque esto no lo podemos seguir permitiendo en la región de la Araucanía”.