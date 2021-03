Madre de lactante vacunada por error contra el Covid-19: “la enfermera se dio cuenta altiro, me contó que se había equivocado y me pidió disculpas”

Marllori Peña (25), la madre de la lactante de seis meses que ayer recibió por error una dosis de la vacuna Coronavac, relató que la menor se encuentra en buenas condiciones de salud, salvo algunos episodios de decaimiento.

La situación ocurrió en el Cesfam Los Volcanes de la comuna de Villarrica, en la Región de La Araucanía, donde llegó la madre para inocular a su pequeña con la vacuna que el Programa Nacional de Inmunizaciones dispone para los lactantes que cumplen seis meses. Sin embargo, en lugar de recibir la dosis reglamentaria, fue inyectada contra el coronavirus, específicamente la fórmula del laboratorio Sinovac, que no ha sido autorizada para ser usada a tan temprana edad y solo se entrega a personas mayores de 16 años.

Según Marllori Peña (25), la enfermera encargada “tenía todo junto en un cooler rojo” y agrega que “no habían ni descripciones, en el cooler salía ‘vacunas Cesfam Los Volcanes’ y nada más. Llegó, sacó, inyectó y listo”.

La madre agregó que “después de que la colocó, la enfermera se dio cuenta al tiro, porque me dijo ‘mamita, quédese aquí un poquito’, yo ahí me quede con ella. Pasaron cinco minutos, volvió y me contó que se había equivocado, me pidió disculpas, y que traería a su jefe. Me explicaron lo que pasó y después me dijo que esperara unos 15 a 20 minutos para ver alguna reacción alérgica de la Florencia, pero me dijeron que no tenía nada y que me podía ir”.

“Me pareció horrible lo que pasó. Ni siquiera tuvieron cuidado”, recalcó.

La seremi de Salud de La Araucanía informó que ya iniciaron sumarios sanitarios tanto en la autoridad sanitaria como desde la Municipalidad de Villarrica para esclarecer los hechos. También especificó que la menor tendrá controles médicos a domicilio para hacer un seguimiento de su estado de salud.

Al respecto, la madre de la menor agregó que esta mañana ya fueron visitadas por personal médico, que la pequeña se encuentra en buenas condiciones y se está alimentando normalmente, aunque ha presentado diarrea. Para esta tarde, en tanto, tenían contemplado llevarla nuevamente al pediatra.