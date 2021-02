Marcelo Araya, general jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros: “Lo que vemos los viernes en Plaza Italia no son protestas, es vandalismo”

Los viernes de manifestaciones y desórdenes en el centro de Santiago se repiten cada semana. Desde el 18 de octubre de 2019, las inmediaciones de Plaza Italia, el tradicional punto de encuentro para los triunfos deportivos, se ha transformado en un escenario casi exclusivo de protestas. La pandemia dio una breve tregua. Incluso, un corto traslado de los incidentes hasta el Metro U. de Chile, en las cercanías de La Moneda. Pero iniciado este año, y transcurridos 14 meses desde su inicio, han retornado al punto de origen.

¿Por qué ocurren? La pregunta es para el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, el general Marcelo Araya, quien antes se encargaba de mantener el orden público en La Araucanía. Hoy, su preocupación es encontrar una fórmula para frenar los desmanes en el centro de la capital.

¿Por que se repiten las manifestaciones cada viernes?

Esto viene evidenciándose no solo en esta última etapa, sino hace bastante tiempo. Es algo que sin duda nos preocupa, porque tiene un costo importante para la mayoría de los ciudadanos; se interrumpe el tránsito, se pone en riesgo la seguridad de las personas que no tienen nada que ver en las protestas, y afecta el normal funcionamiento de la ciudad. En esto quiero ser claro y que no se malentienda: Carabineros de Chile no está en contra de las manifestaciones, pero debe haber un orden. Una cosa son las protestas, muchas veces pacíficas, y otra son actos vandálicos que están terminando por saturar no solo los inmuebles públicos y privados, sino a los ciudadanos que quieren tener una vida tranquila.

Parecen ser grupos pequeños que terminan en actos de violencia...

Lo que vemos los viernes en Plaza Italia y en el centro de Santiago no son protestas: es vandalismo, es delincuencia. Todos pueden ver actos atentatorios contra Carabineros y terceros, pero nadie ve protestas. De eso, ahora, no hay. Es delincuencia.

¿Y Carabineros no puede frenar estos eventos?

Son situaciones en que nosotros tenemos que hacer lo que dispone la ley: una vez que se altera el orden público y se provocan estos desórdenes, nuestro mandato es restablecer la tranquilidad. Por lo tanto, donde estén ocurriendo actos vandálicos tenemos que actuar. Para eso hemos establecido protocolos donde primero se advierte, luego se insiste en las indicaciones para que depongan los desórdenes y luego, en flagrancia, detenemos y ponemos a estas personas a disposición del Ministerio Público y los tribunales. De ahí en más, se apoyan las indagatorias del ente persecutor con nuestros departamentos investigativos, si es que son requeridos.

¿Qué tienen planificado para evitar que estos hechos se sigan repitiendo cada semana?

Estamos haciendo una planificación para anticiparnos a la ocurrencia de estos hechos, los que se concentran en distintas zonas de Santiago, pero con un foco constante en Plaza Italia los días viernes. Además, en el último año ya tenemos a más de seis mil personas detenidas a nivel nacional.

¿Cuántos eventos violentos han ocurrido últimamente?

Entre enero de 2020 y febrero de este año, en todo Chile, han ocurrido 13.618 eventos violentos, donde poco más de nueve mil son desórdenes y casi dos mil son ataques directos a Carabineros, generalmente con bombas molotov. Son números preocupantes, porque cada suceso asociado a orden público tiene efectos en personas que no quieren más violencia; pero como decía anteriormente, contamos con un número importante de detenidos.

¿Además de Plaza Italia, ha detectado otros focos de conflicto?

Sí. Diez comunas de la Región Metropolitana agrupan el 64,7% de los registros de eventos violentos: se trata de Santiago, Peñalolén, Providencia, Puente Alto, Maipú, Huechuraba, San Bernardo, Estación Central, Recoleta y Melipilla. En regiones, las zonas de Valparaíso, Biobío y Antofagasta también registran un porcentaje importante de estos hechos.

Desde el gobierno instan a la oposición a condenar la violencia para evitar estas acciones. A ustedes ¿eso les facilitaría poder frenar estos eventos?

Espero, desde lo personal, que la violencia termine, y obviamente que toda búsqueda de una solución es bienvenida. Pero nosotros, como Carabineros, estamos llamados a cumplir la ley y el orden, así que eso hacemos. Tenemos nuestra moral en alto y queremos contribuir a mantener el orden público.