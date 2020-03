María Teresa Valenzuela, epidemióloga del Consejo Asesor Covid-19: “No se puede paralizar un país cuando todavía podemos trazar los casos”

María Teresa Valenzuela (salubrista, epidemióloga y exdirectora del Instituto de Salud Pública) tomó la vocería del Consejo Asesor Covid-19 el domingo pasado, en un momento de tensión. Mientras ella hablaba en el entrepatio de La Moneda, paralelamente los alcaldes presionaban por suspensión de clases.

Y aunque la medida fue anunciada horas más tarde por Piñera, Valenzuela ya había manifestado que el comité estaba en desacuerdo: “Como comité asesor teníamos claro que, hasta ese día -y por eso dije ‘al día de hoy’-, todavía no había el 3% de casos no trazables que tenemos ahora. El dinamismo del virus es tal, que al día siguiente sí se produjeron casos sin trazabilidad”, explica.

Se critica que las medidas de distanciamiento social -como el teletrabajo- han sido autogestionadas por sociedad civil. ¿Se necesitan más medidas desde el Estado?

No se puede paralizar un país en el cual todavía podemos trazar los casos, hacer un estudio total de cuáles son los casos y quiénes son los contactos, qué antecedentes tienen, con quién estuvieron. Por lo tanto, las medidas más drásticas de paralizar un país, si hay que tomarlas, se tomarán, pero en este momento, todavía existe la posibilidad de registrar quién está enfermo, todavía se puede.

Dada la cantidad y concentración de casos, ¿ya podríamos empezar a evaluar una cuarentena total del sector oriente de la capital?

Hay alrededor de un 3% de no trazabilidad, un poco más de ocho casos. Eso sería un caso extremo. Pero yo de verdad creo, fehacientemente, que no vamos a llegar a esa etapa.

Últimamente se ha puesto el foco en la capacidad de testeo de la red. ¿Se debe fortalecer?

En el corto plazo, totalmente. Hay que elevar a la máxima capacidad el testeo, destinando recursos para ello, porque para hacerlo, hay que tener los kits PCR y más importante aún, ampliar la capacidad de respuesta, la capacidad diagnóstica.

El ministro Mañalich anunció la utilización de tres hoteles para aislamiento o casos muy leves. ¿Qué le parece la medida?

Aquí va a haber que poner a disposición del sistema todo lo que exista, capacidad de hoteles para personas poco sintomáticas, etcétera. Pero sí o sí deben estar atendidos por personal de salud. ¿Por qué? Porque ellos están capacitados en caso de complicaciones en el transcurso de los días. Puede ocurrir, porque a veces puede comenzar de forma muy asintomática, o con muy pocos síntomas y al sexto día complicarse. Está muy bien ampliar la capacidad de camas para aislamiento, puede ser uso de hoteles, y de lo que sea, pero en condiciones sanitarias, atendido por personal de salud.

¿Qué pasa con las familias que están hacinadas?

Es difícil pensar en cómo se mantiene a una familia encerrada por 14 días, donde hay que pensar que en muchos existe hacinamiento. Departamentos de 30 m2, donde pueden vivir dos personas. ¿Qué juega más en contra en la pandemia? El hacinamiento. Con la experiencia de China, el 85% de los casos pertenecían a los clusters familiares. Por eso también hay que tener mucho cuidado, en mantener cuarentenas tan estrictas, en la que tiene que permanecer la gente encerrada, hay que ponerse en la situación de departamentos pequeños, donde el hacinamiento es lo más complejo.

¿Ha habido una sobrerreacción de temor en Chile, al mirar el caso de Italia?

Ha habido un cambio. Me parece extraordinario ver que hoy, en forma muy rápida, la población ha tomado conciencia de que ya no nos debemos saludar de besos, abrazos, y que hoy los saludos son otra forma. Se ha tomado mucha conciencia del lavado de manos. Se ha tomado conciencia de que, efectivamente, si tenemos que tener una reunión, obligatoriamente, generar distancias. Que exista más de un metro entre una persona y otra. Entonces, eso a mí me alegra mucho, que en tan corto plazo haya cambios de conductas nuestras que es demasiado importante, porque no todo está en salud. Aquí hay un componente demasiado importante de autocuidado, y también entendiendo que yo me cuido porque no quiero que tampoco mis contactos se contagien, se infecten, es notable la conciencia.

Con el cambio de parámetro para realizar el examen de detección de Covid-19, ¿se espera que se detecten más casos?

Hoy hay un cambio en la definición de caso sospechoso, pero que hayan tenido contacto con un caso sospechoso, o que venga regresando del extranjero, todavía sigue siendo un parámetro importante, pero ya se tiene conciencia de que no solo basta eso. No importa que se hagan muchos más exámenes y que muchos resulten positivos, eso no importa, lo que importa es que se detecten los casos que son Covid-19. Es la única forma que vamos a romper la cadena de transmisión, aislándolos y manejando los contactos.