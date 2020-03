Marzo parte con la segunda jornada más violenta en lo que va del 2020

En la esquina de Las Rejas con Alameda, en Estación Central, se concentró la noche del lunes la mayor cantidad de hechos graves en la Región Metropolitana. Según información de Carabineros, se vandalizaron semáforos, se hicieron barricadas, se cortó el tránsito, se dañaron locales comerciales y se saquearon nueve negocios. Lo registrado en esta comuna son algunos de los 28 eventos graves que ocurrieron el primer lunes de marzo. De acuerdo al catastro de Interior y Carabineros, que abarca hasta las 8 horas de ayer, del total de eventos, 21 corresponden a la capital.

Así partió marzo, mes que para el gobierno se ha transformado en un verdadero desafío en cuanto al control del orden público. Tanto es así, que Interior lleva semanas trabajando junto a la policía uniformada para reforzar su trabajo, modificando estrategias y realizando capacitaciones.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregó temprano, en Radio Agricultura, un balance de la jornada: “Hacemos un balance mixto: en general, la ciudad funcionó en la mañana y las personas pudieron realizar sus actividades, pero en la noche tuvimos hechos de delincuencia pura y dura”.

Dentro de los eventos destacan 19 saqueos en Puente Alto, Estación Central, Peñalolén, Melipilla, La Serena, Iquique y Antofagasta. Además, Carabineros registró 76 funcionarios lesionados, 15 civiles heridos, 23 vehículos policiales dañados y 285 detenidos. Uno de los hechos más graves fue el atentado incendiario a dos casetas del Peaje El Paico, en Talagante, así como el incendio de dos contenedores de pagos de permiso de circulación ubicados afuera de la Estación de Metro Elisa Correa, en Puente Alto.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, también evaluó la jornada: “Era el primer día de marzo y la ciudad tenía que comenzar a funcionar con cierta cotidianidad (...); creo que eso durante el día se logró, sin embargo, claramente, no estamos satisfechos con lo que ocurrió en la noche, donde la presencia de violentistas, barricadas, intentos de saqueos e incluso ataques a cuarteles es absolutamente inaceptable”.

Desde Transportes señalaron que uno de los hechos más graves fue el secuestro de un bus de la empresa del Transantiago STP, en calle Concha y Toro, Puente Alto, a las 23.51, el que luego fue recuperado. Se sumó el apedreo a máquinas en otros puntos y el cierre de 15 estaciones de Metro por disturbios.

El director del Transporte Público Metropolitano, Fernando Saka, explicó que este año hay un total de 1.995 buses vandalizados. Entre octubre y diciembre se registraron 3.817 máquinas afectadas.

El INDH constató al menos a ocho personas heridas en la ex Posta Central, principalmente por impacto de bombas lacrimógenas. Además, está monitoreando la denuncia de una niña de 12 años que habría recibido un proyectil en San Joaquín y que ingresó al Hospital Exequiel González Cortés.

Galli ayer también respondió algunos cuestionamientos realizados por su sector. “Parte de nuestra estrategia es evaluar día a día lo que hacemos para el resguardo del orden público. Nunca nos vamos a dar por satisfechos hasta que termine esta violencia”, señaló.

Delgado emplaza al gobierno

El alcalde UDI de Estación Central, Rodrigo Delgado, se sumó a las críticas al gobierno. “Lo que yo no entiendo es que en una de las esquinas más importantes de la ciudad no hayamos tenido la posibilidad de tener un carro lanzagua o un carro lanzagases y la presencia de Fuerzas Especiales”, dijo el edil, quien denunció que la comisaría de la comuna pidió más apoyo, pero nunca llegó. “Yo la verdad es que estoy desilusionado, estoy muy enojado (...). Aquí se está demostrando que hay clasismo, porque estos mismos 1.200 vándalos en el sector oriente, en una esquina importante, ¿ustedes creen que no hubiese llegado un lanzaguas o un lanzagases? No, es imposible. Yo pido al gobierno que, por favor, mantenga el control del orden público, que ponga mano más firme”, cerró Delgado.

Nuevos incidentes

Ayer, las manifestaciones y disturbios continuaron en la capital. Barricadas nuevamente afectaron desde la tarde sectores de Estación Central, frente a la Usach y en Alameda con Las Rejas. Metro además cerró las estaciones ULA, Estación Central, U. Católica y Pudahuel, y Transantiago suspendió antes de la medianoche recorridos en “sectores que no presentan seguridad en las vías”.

Cerca de Plaza Italia, Carabineros realizó en la tarde un operativo donde detuvo a 29 personas. Según la institución, se trató de integrantes de la “primera línea”. El jefe de la Zona Metropolitana, general inspector Mauricio Rodríguez, indicó que estas detenciones fueron gracias a “la implementación de nuevas estrategias, nuevas tácticas”.