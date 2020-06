Mayo fue el mes con más fallecidos en la RM de la última década: 4.873 muertos

Son 1.094 fallecimientos inscritos en la Región Metropolitana más que en 2019. Y el total de 4.873 lo hace con largueza el mes más fatídico en la capital en al menos una década: el promedio es de 157 decesos cada día, contra 122 del año previo.

Ésa fue la cifra que entregó ayer el Registro Civil en su sitio web en relación a los muertos durante mayo. Un catastro que, si bien muestra variaciones a lo largo del país -con regiones que suben y otras que bajan respecto al año pasado-, revela una variación muy significativa en el caso de Santiago, de casi un 30% más de defunciones.

La información del servicio está disponible desde mediados de mayo, luego de que la vocera de gobierno, Karla Rubilar, informara que se empezarían a entregar las cifras desagregadas. Esto, como respuesta a una controversia sobre el número total de fallecidos en los últimos meses, a partir de publicaciones en Twitter de la periodista Alejandra Matus.

Y las comparaciones se pueden hacer a partir de enero de 2010, dado que esos datos no están disponibles hacia atrás. Es decir, la cifra podría ser la más alta de la capital para un mes en su historia, exceptuando desastres naturales o disputas bélicas. El aumento proporcional entre un año y otro, de 28,95%, también es el más alto de toda la secuencia que se puede revisar.

Lo que se entrega es la cantidad de muertes inscritas en el Registro Civil por cualquier causa: es decir, no es posible identificar con estos datos cuántos de los decesos están registrados como producto del coronavirus. Con todo, la información hasta el domingo del Ministerio de Salud señalaba que 665 personas murieron en la RM durante mayo con dicha enfermedad detectada.

La entidad también entrega un desglose de muertes por comuna. Allí también se reflejan las alzas: eso sí, a diferencia de los reportes del Ministerio de Salud, los municipios que aparecen con más inscripciones de decesos coinciden con los que tienen hospitales, como Independencia, Santiago o Providencia.

Además, el informe de muertos diarios con Covid-19 del Minsal no es equivalente a la información que posee el Registro Civil, dado que no contemplan los mismos criterios. En ese sentido, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció este lunes que se cambiará la forma de contabilizar a los fallecidos por la enfermedad, añadiendo a la lista a quienes tengan un PCR tomado, sea positivo o no.