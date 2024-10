La mañana de este sábado, médicos del Hospital San Borja en Santiago denunciaron frente a las puertas del recinto médico las malas condiciones en que se encuentra la Unidad de Pacientes Críticos del establecimiento, el cual sufre de constantes filtraciones de aguas servidas por los conductos eléctricos.

“Tengo videos, en agosto de 2020 ya había filtraciones de aguas servidas y no tuve respuesta. Y declaré que había riesgo de electrocución e incendio, no se me escuchó”, señaló al respecto la jefa de la Unidad de Pacientes Críticos del hospital, Francisca Ríos.

“Mis pacientes no están seguros. Yo no puedo dar certeza de la seguridad, porque cae agua. Y a veces me dicen limpia, pero es verdad que es agua con caca. Y no me han dado ninguna respuesta por escrito, me han obligado”, agregó sobre las condiciones que han tenido que enfrentar en la unidad.

Médicos de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital San Borja denuncian filtraciones de aguas servidas en el recinto. Foto:Mario Tellez / La Tercera

En línea con lo comentado por Ríos, la doctora residente en la unidad Viviana Vallejos, agregó que “lo más grave es que las filtraciones vienen a través de los ductos eléctricos y no olvidemos que ya tuvimos un incendio gravísimo en este hospital, el 2021, que todavía estamos sufriendo las consecuencias”.

Además, Vallejos mencionó que actualmente en la UTI tienen una capacidad para 18 camas, de las cuáles 16 se encuentran ocupados por pacientes hospitalizados. De estos pacientes, 9 de ellos son inmunosuprimidos.

“Tenemos pacientes que están con cáncer, que están con quimioterapia, tenemos pacientes que tienen enfermedades inmunológicas graves, que están con corticoides, y eso también les baja las defensas. Tenemos pacientes que tienen larga estadía hospitalaria, que también son pacientes que tienen las defensas bajas”, explicó sobre la situación de estas personas.

“Por lo tanto, nosotros no podemos asegurar en estos momentos que esos pacientes no vayan a tener una consecuencia de lo que pasó, está pasando y sigue sucediendo, porque aún no tenemos una solución”, concluyó sobre el caso.

Senador Castro (PS): “Hay una gestión negligente de la dirección del establecimiento”

Acompañando la denuncia realizada por los médicos de la unidad se encontraba el senador Juan Luis Castro (PS), quien también señaló que “aquí hay una gestión negligente de la dirección del establecimiento, aquí hay falta de presupuesto histórico que se ha profundizado y no hay una preocupación por la salud y la vida de la gente”.

Además, enfatizó en el riesgo que genera en los pacientes la posible contaminación por las filtraciones. “Resulta que tienen una fuente de contaminación dentro de esa unidad donde pueden estar infectados. Ya dos personas murieron de un hongo que se llama aspergillus y que está en investigación y que hasta el día de hoy no sale en sumario”, explicó.

Por lo anterior, el senador mencionó que en conjunto a la jefa de la unidad y el cuerpo médico se reunirán con la ministra de Salud y la directora de Presupuesto el próximo lunes para encontrar una solución al problema.

“Esto no es un problema del próximo año, esto es un problema de hoy, porque es inaceptable, indigno y éticamente imposible de entender ni comprender de que los médicos atiendan en estas condiciones y por eso los médicos y las doctoras han tomado el camino de denunciar que es inaceptable continuar así”, mencionó.