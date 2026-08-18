Mineduc anuncia suspensión de clases para este miércoles 19 de agosto en tres regiones del país por sistema frontal

El Ministerio de Educación informó durante la tarde de este martes la suspensión de clases para tres regiones de nuestro país para el próximo miércoles 19 de agosto.

En particular, las regiones afectadas por la medida serían Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta .

Desde la cartera explicaron que la determinación responde “a las dificultades generadas producto del sistema frontal que está afectando al Norte Grande durante los últimos días”.

“En las tres regiones, la suspensión de clases se aplicará en establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media”, añadieron al respecto.

Y es que las lluvias de los últimos días en estas regiones han provocado afectaciones a viviendas, a los caminos y también remociones de masa.

De hecho, este martes la región de Antofagasta enfrenta fuertes lluvias debido a una baja segregada, que ha provocado precipitaciones por sobre los 20 mm solo esta jornada. La caída de agua ha llevado a la activación de alertas SAE para llamar a la evacuación de distintos sectores de la comuna de Tocopilla, debido a la activación de quebradas.

Mientras tanto, el sistema frontal en la región de Arica ha dejado como principales afectados a los habitantes de Camarones, comuna donde hay 35 viviendas con daños graves debido a la voladura de techumbres y anegamiento.