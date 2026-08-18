Lluvias golpean el norte y Paso Los Libertadores reabre tras el cierre más prolongado de su historia

El norte del país enfrenta una nueva jornada marcada por las precipitaciones y la inestabilidad atmosférica. Una baja segregada que avanza por la costa está dejando lluvias en distintas regiones, pero concentra la preocupación de las autoridades en Antofagasta, donde durante este lunes se registraron activaciones de quebradas, interrupciones de rutas y evacuaciones preventivas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que el fenómeno se intensificará durante este martes, particularmente después del mediodía en la Región de Antofagasta. Por ello, el organismo declaró alarma meteorológica para sectores del litoral y de la cordillera de la Costa, donde se esperan entre 15 y 25 milímetros de precipitaciones en 24 horas.

El meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga, explicó que la característica de esta baja segregada es precisamente la concentración de las precipitaciones. “A diferencia de los sistemas frontales, concentra las precipitaciones en poco tiempo, porque son nubes con desarrollo vertical, con inestabilidad”, señaló.

El fenómeno ya dejó señales de su intensidad en Tocopilla. Según Zúñiga, en esa comuna se registraron cerca de 9 milímetros en cuatro horas y un acumulado de 16 milímetros considerando las precipitaciones y lloviznas de las horas anteriores. El experto comentó que este sistema frontal puede superar varias veces lo que normalmente llueve en un año, sobre todo en Arica, Iquique y Antofagasta.

La situación más compleja se concentra en Tocopilla. Durante el lunes, Senapred activó mensajería SAE para ordenar la evacuación preventiva de los sectores Pacífico Norte y Tres Marías, debido a la activación de quebradas. Posteriormente, la medida se extendió a la población Huella Tres Puntas y a la población Colón. Por la tarde, también se emitió una alerta SAE preventiva para Tierra Amarrilla por activación de quebradas.

Las personas evacuadas fueron derivadas hacia un albergue habilitado en la Escuela Gabriela Mistral. La directora de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que el objetivo es poner a salvo a los habitantes antes de evaluar posibles daños en las viviendas. Aunque inicialmente no existían afectaciones confirmadas a viviendas, Cebrián advirtió que la activación de las vías de flujo aluvional podía generar impactos en los sectores evacuados.

El riesgo no se limita a Tocopilla. En la Región de Antofagasta, la ruta entre Taltal y Tocopilla permanece interrumpida debido a deslizamientos, mientras maquinaria del Ministerio de Obras Públicas trabaja para recuperar la conectividad. También se dispusieron cierres preventivos en las rutas B-710 y B-902, por desprendimientos de rocas.

En la comuna de Antofagasta, además, hay 20 viviendas que permanecen en evaluación por posibles daños. En Tarapacá se reportó la interrupción de conectividad en tres rutas distintas. En Alto Hospicio, seis personas fueron albergadas preventivamente y otras siete fueron reportadas como damnificadas.

En Coquimbo, donde las mayores precipitaciones se concentran en Vicuña, se informó de una interrupción en la Ruta 5, en el kilómetro 229. También se produjo un socavón en el kilómetro 4 de la ruta D-697. En sectores de Monte Patria y Río Hurtado se activaron quebradas, aunque sin mayores dificultades hasta el momento.

En Atacama se solicitó evacuar quebradas y pendientes fuertes en Puerto Viejo, en Caldera, por peligro de aluvión. También se pidió evitar acercarse a quebradas en Caleta Totoral y Caleta Pajonales, en Copiapó. En La Serena, la autoridad llamó a mantenerse alejado de las riberas de ríos, esteros y quebradas ante una alerta de crecida.

El escenario se extiende desde Arica y Parinacota hasta Atacama, con pronósticos de precipitaciones, viento, nevadas, ventiscas y tormentas eléctricas. En sectores cordilleranos de Antofagasta se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre los 80 y 100 km/h.

El peligro de remociones en masa constituye uno de los principales factores de preocupación. Sernageomin mantiene evaluaciones que apuntan a una probabilidad alta de aluviones y derrumbes en sectores del litoral y la precordillera de Arica y Parinacota y Tarapacá. En Antofagasta, el riesgo es alto en el litoral y la cordillera de la Costa, mientras que en Atacama se considera alto en el litoral y moderado en otras zonas.

Antofagasta 17 de agosto 2026. Intensas lluvias afectan a la region de Antofagasta a consecuencia de un sistema frontal alojado en el norte del pais. Yamil Maureira A./Aton Chile YAMIL MAUREIRA A./ATON CHILE

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles reportaba más de 23 mil clientes sin suministro eléctrico entre Arica y Coquimbo. La mayor concentración se encontraba en Antofagasta, con más de 16.700 clientes afectados.

La emergencia también tuvo consecuencias en el funcionamiento del sistema educacional. Se mantuvo la suspensión de clases en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, además de las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Mejillones. Por lo menos para la región de Tarapacá y Antofagasta la medida de suspensión de clases seguirá durante este martes.

Los Libertadores vuelve a operar

Mientras el norte enfrenta este nuevo episodio meteorológico, en la zona central se prepara la reapertura de uno de los principales corredores terrestres entre Chile y Argentina.

Tras 35 días de cierre desde el 14 de julio, el paso fronterizo Los Libertadores reabrirá este martes, luego de que las autoridades de ambos países evaluaran favorablemente las condiciones meteorológicas y de tránsito de la ruta internacional.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que el complejo comenzará a operar desde las 8.00 hasta las 20.00 horas.

Maquinarias preparan reapertura del Paso Fronterizo Los Libertadores, tras 35 días de cierre.

Con sus 35 días cerrado hasta este martes, Los Libertadores batió su propio récord de más tiempo sin funcionar. La marca anterior databa del invierno de 2023, cuando paso se mantuvo cerrado por 26 días, con una ventana de dos días de paso.

La reapertura, sin embargo, no significará inicialmente el retorno del tránsito normal. De acuerdo con el esquema acordado por las autoridades, durante este martes, miércoles y jueves circulará únicamente transporte de carga terrestre desde Argentina hacia Chile, hasta el sector de Guardia Vieja.

Durante el viernes 21 y sábado 22, en tanto, el flujo se invertirá. Los camiones podrán transitar desde Chile hacia Argentina hasta Uspallata, punto desde el cual la circulación continuará con normalidad.

El Paso Los Libertadores permanecía cerrado desde el 14 de julio debido a la acumulación de nieve y las condiciones meteorológicas adversas en la alta montaña. El prolongado cierre afectó a uno de los principales corredores para el transporte de mercancías entre ambos países.

La reapertura se produce, además, mientras la cordillera continúa bajo vigilancia meteorológica. Por ello, las autoridades recalcaron que la normalización completa del tránsito dependerá de la evolución de las condiciones y de las evaluaciones de seguridad que realicen los organismos de ambos países.