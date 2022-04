Ministro de Obras Públicas apunta a cambio en modelo de movilidad para enfrentar congestiones vehiculares: “Hoy se les ha pasado todas las atribuciones a las concesionarias y es necesario revisar el sistema”

En el marco de un primer balance del plan de contingencia dispuesto en las carreteras para este fin de semana largo, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, se refirió a la asociación con concesionarias para la construcción y operación de las principales autopistas que conectan el país, indicando que es necesario “un mayor equilibrio” entre ambas partes.

Esto, luego de que cerca de las 20.30 hrs. del miércoles se produjera una colisión múltiple entre seis vehículos, entre ellos un camión con carga pesada, en la Ruta 5 Sur -a la altura de Curicó- que provocó una congestión de 12 horas. Tras lo cual se produjeron críticas por parte de los conductores ya que la concesionaria no levantó las barreras de los peajes, medida comúnmente utilizada en estos casos para alivianar el embotellamiento de autos.

Al respecto, García lo describió como “un accidente muy particular y especial”: “Sin embargo, yo le he solicitado especialmente a las concesionarias tener un rol mucho más activo y proactivo, esto significa también ellos tomar decisiones y no esperar la respuesta que le podamos dar como gobierno, que sí se vamos a dar”.

Tras esto, el jefe de cartera, apuntó a que “lo que hemos planteado como gobierno es que tenemos que pensar a largo plazo en otro modelo de tránsito”, como el estudio de viabilidad de trenes y rutas alternativas.

En tanto, precisó que esa “actualización” al sistema, contaría con medidas de corto plazo y otras de mediano y largo: “Pero queremos tener una responsabilidad a nivel país y no solamente pensar en las de corto plazo”.

“Hoy se les ha pasado todas las atribuciones a las concesionarias y es necesario revisar el sistema. Esto no significa modificar unilateralmente los contratos, pero pensar que hacia delante necesitamos un modelo donde el Estado tenga un rol más fuerte; pero también donde podamos ver otro tipo de movilidad, no solamente las carreteras como la alternativa de movilidad, también tenemos que ver otras”, indicó García.

En esa línea, aseveró que en este sistema “actualizado”, “la asociación público privada también puede ser beneficiosa”, con un modelo de desarrollo sostenible.

Finalmente, el ministro de Obras Públicas puso énfasis en el aumento sostenido en la compra de vehículos en los años en el país -”solamente el año pasado se compraron 400.000 vehículos nuevos y ya llevamos 100.000 en estos meses de este año”- como factor relevante en la formación de congestiones, expresando que es “inevitable” con la cantidad actual de autos, “más allá de la planificación”.

“Esto significa que las medidas que estamos tomando, también necesitamos una colaboración de los conductores, tanto de vehículos como de camiones. Una conducción responsable permite a toda la comunidad tener un flujo más seguro y estable. (...) Tener conciencia de que finalmente esto es una responsabilidad colectiva, todos somos parte de la congestión y todos tenemos una cuota de responsabilidad para aliviar un proceso que va a ser más lento que en un fin de semana normal”, puntualizó.

Balance de día jueves: 76 lesionados en accidentes de tránsito

En la instancia, García también informó que la salida de vehículos de la capital para el día jueves presentó un mayor flujo del que se esperaba, “en promedio un 12% mayor a lo que se tenia proyectado y, hacia al norte, cerca de un 30%”. Sin embargo, remarcó que “se mantuvo estable”, destacando que “la congestión era esperable”, debido al aumento de autos en circulación.

Durante la semana, desde el MOP indicaron que se proyectaba la salida de más de 400 mil vehículos de la Región Metropolitana (RM), teniendo como referencia los indicadores del feriado del año 2019, previo a la pandemia de coronavirus. En tanto, hasta las 11.00 hrs. de esta jornada, reportaron que 225.084 vehículos han salido de Santiago a través de las diversas rutas que lo conectan.

Desde Carabineros, la General Marcela González Casas-Cordero, Jefa de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, detalló que “desde las 00.00 hrs. del jueves hasta las 00.00 de hoy, tuvimos 138 accidentes de tránsito”. Además, afirmó que hay 76 lesionados debido a estos siniestros, pero que no se han registrado fallecidos.

González informó que desde la institución han realizado “15.788 controles vehiculares”, consignando 357 infracciones por exceso de velocidad. A esto se suman 2.648 exámenes de detección de alcohol a nivel nacional, en los cuales han apuntado “37 por estado de ebriedad, ocho bajo la influencia de alcohol”, y 39 exámenes de detección de drogas, en donde se reportó que nueve personas conducían bajo la influencia de drogas.

Con respecto al retorno del día domingo, la jefa de tránsito destacó que se espera gran flujo de vehículos regresando a la RM y “que es una realidad” que habrá congestión en las principales rutas, por lo que llamó a planificarse y preferir viajar durante la mañana o el lunes para evitar congestiones.

Al igual que el ministro de Obras Públicas, aseguró que el motivo se relaciona con el aumento en la compra de autos particulares: “La realidad es que tenemos muchos más vehículos y estamos dándonos cuenta que la estadística aumentaron por esto. (...) La solución va por que las personas planifiquen su viaje”.