Transportes presenta plan antievasión en buses RED: más del 40% de los usuarios no paga su pasaje

Pocos minutos después de las 07.00 horas, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, presentaron este viernes el plan para reducir la evasión en el sistema de buses RED, como fue rebautizado en marzo de 2019 el Transantiago.

“Este es un problema complejo, este es un problema difícil, es un problema multisectorial que nos toca no solamente en materia las finanzas, en materia de dinero, es un problema también que nos toca desde un punto de vista ético y moral y tenemos que abordarlo como sociedad juntos. Aquí no se trata de gente que le está robando a un operador o haciendo una ‘choreza’ por no pagar un servicio, aquí se le están quitando recursosa todas las políticas sociales que necesitamos”, planteó el ministro.

Las medidas anunciadas consideran aumento de fiscalizaciones y sanciones monetarias a los operadores. Además, se proyecta duplicar prácticamente las zonas pagas. En materia de seguridad, en tanto,el ministro anunció la presentación de un proyecto de ley que aumenta sanciones contra personas que agredan a los conductores. Igualmente se protegerá a los choferes con cabinas en los buses, para evitar eventuales agresiones.

La autoridad ministerial hizo por ello un llamado a la responsabilidad y el apoyo de los capitalinos.

“Hago un llamado muy fuerte a todos los santiaguinos a que no nos acostumbremos a una conducta que nos hace extraordinario daño en muchas dimensiones y por eso como ministerio vamos a estar bien firmes y vamos a trabajar duro desde nuestro espacio para combatir la evasión”, destacó.

En mayo de este año y luego de un período de marcha blanca, el Directorio de Transporte Público Metropolitano implementó un nuevo método para medir la evasión en los buses. La fórmula, desarrollada a partir de sugerencias de expertos e instituciones como el INE, aporta mayor precisión y transparencia en los datos recogidos, ya que amplía la muestra y la información es analizada de manera externa.

De acuerdo a la nueva metodología para medir la evasión, ésta llegó a 40,3% en el primer semestre de 2022.

El segundo semestre de 2021 fue de 36,1%. En el primer semestre de 2021 fue de un 41,2% y la más alta registrada, pero no informada, fue durante el segundo semestre de 2020, con un 46,2%

Características del plan

Entre las medidas concretas se plantea un aumento de 43% más de zonas pagas, incremento de la fiscalización en las calles, aumento de multas a operadores por abrir puertas traseras para el acceso de pasajeros e incentivo a los operadores para la reducción de evasión.

Se desarrollarán capacitaciones especiales para los conductores del sistema y se enviará al Congreso un proyecto de ley que aumente sanciones quienes agreden a los fiscalizadores y conductores.

Se desarrollará un análisis respecto a la información de validaciones y las medidas de evasión establecidas para georreferenciar el trabajo. El cruce de datos permitirá focalizar y hacer más eficiente las fiscalizaciones. La información de las zonas no se dará a conocer públicamente para evitar estigmatizaciones.

En tecnología de pago, se espera aumentar los pagos digitales con código QR, modalidad que ya cuenta con más de 815 mil personas enroladas desde su lanzamiento. La meta es 1 millón de personas durante el primer semestre de 2023. Además, se desarrolla un piloto de tarjetas bancarias para pago sin validación previa cuya habilitación sería el año próximo.

Revisa a continuación todos los detalles: