Mañalich llama a la “tranquilidad” respecto a recursos hospitalarios para enfrentar la pandemia: “Están disponibles”

100 días desde que llegó el coronavirus a Chile se cumplieron hoy. De acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de Salud durante esta mañana, el virus ha dejado a 154.073 contagiados y 2.648 fallecidos.

En esa línea, el ministro del ramo, Jaime Mañalich, señaló que “hay que tener una cautela enorme para tratar hacer una proyección". Sin embargo, hizo un llamado a la “tranquilidad” respecto a los recursos de la red hospitalaria para enfrentar la pandemia.

"En la medida que se requiera más residencias sanitarias, vamos a tener más; en la medida que se requieran más Unidades de Tratamientos Intensivos, cuyo uso se está estabilizando, vamos a tener más; están los recursos disponibles. Y en ese sentido hago un llamado a la tranquilidad de la población, pero sobre todo, a tener un grado de responsabilidad que hasta ahora no hemos tenido y que ha obligado al Ministerio del Interior a tomar medidas mucho más estrictas de control a algo que debería ser autoimpuesto, como a ocurrido en los países del primer mundo ", dijo el ministro.

Asimismo, Mañalich defendió la gestión del Minsal en el tratamiento de la crisis: “Creo que la baja letalidad, el soporte que se le ha dado a la red asistencial, la identificación de casos y exámenes de PCR, que ha sido extraordinariamente altos por millón de habitantes comparados con cualquier otro país de América, habla de un esfuerzo, no de este ministro, del gobierno entero, y de mucha gente que no está en el gobierno, comités de asesores, mesa social, etc.”.

Además, respecto a las cuarentenas dinámicas, aseguró que esta no fue una medida propia solo de Chile, sino utilizada en “distintos países del mundo”. “Las cuarentenas dinámicas como estructura de aislamiento, no es propia de Chile, es la estrategia que han tomado distintos países del mundo, en la cual una ciudad o una provincia está en cuarentena mientras otra que tiene pocos casos no lo está”.

“En el caso particular nuestro, y hago el recuento histórico, sería bastante extraño, por decir lo menos, que hubiésemos estado en cuarentena en Aysén, donde hay muy pocos casos, al mismo tiempo que en la localidad de Punta Arenas, donde hay muchos casos”, explicó.

Mañalich, consultado si se sentía capacitado para continuar liderando el manejo de la pandemia ante las críticas que han surgido a su gestión, señaló: “Desde el día que uno asume como ministro, la renuncia está puesta en el escritorio del Presidente de la República y es él quien define quién es la persona y el equipo y cómo se constituye el liderazgo para el manejo de la pandemia”.