Minuto a Minuto | Este domingo se realizan las elecciones primarias 2024

El Servicio Electoral de Chile (Servel) realiza un llamado a revisar los datos electorales para encontrar el local de votación correspondiente para cada ciudadano.

Comienza la constitución de mesas de cara a las elecciones primarias.

Durante la jornada de este domingo se celebran las elecciones primarias para definir a los candidatos a alcaldes en 60 comunas del país, mientras que en las regiones de Coquimbo y Aysén se definirán los gobernadores regionales.

Las urnas abren desde las 08.00 horas y se mantendrán habilitadas hasta las 18.00 horas. En los 557 locales de votación dispuestos a lo largo del país estarán desplegados más de 6 mil efectivos militares.

Las elecciones son voluntarias, por lo tanto, no se multará a las personas que no asistan a sufragar. En el caso de los vocales de mesa, las infracciones por no cumplir con su labor van entre las 2 a 8 UTM, equivalente a $131.000 a $524.000.

El Servicio Electoral (Servel) anunció que son 215 candidatos que competirán en las primarias.