Winter sostiene que nadie discutirá resultados de las primarias excepto José Antonio Kast: “Hace esas cosas para llamar la atención”

En medio de un punto de prensa en apoyo al concejal y pre candidato a la alcaldía de La Florida, Nicolás Hurtado (PC), el diputado Gonzalo Winter (CS) destacó los procesos electorales en Chile y criticó al excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Haría un llamado a que valoremos el proceso democrático que hemos construido como país. Todos los chilenos y chilenas tienen la certeza cuando hay un día de elección de que van a estar todos los locales en condiciones de recibir su voto, que va a haber transparencia, que vamos a conocer los resultados prontamente, que probablemente nadie los va a discutir, excepto José Antonio Kast, que hace esas cosas para llamar la atención, porque vive en una desesperación por llamar la atención”, dijo.

Posteriormente, invitó a los votantes a acudir a los recintos electorales: “Mi llamado es a salir, a sentir el aire puro, a sentir nuestra democracia, a poder valorar la posibilidad de que los chilenos tengan en sus manos la decisión de qué candidatos los van a representar en octubre”.

Al ser consultado sobre la baja concurrencia a los locales de votación, el diputado contestó: “Efectivamente creo que falto difusión. He conocido gente que apoya los proyectos políticos del progresismo y simplemente no sabía que había elecciones el domingo lo cual es muy triste, porque estoy hablando de gente que sí apoya. Ya en la semana analizaremos donde estuvo el error, yo eso no lo manejo en este momento”.

Adicionalmente, llamó a “votar muy a conciencia” y citó las polémicas en las que han estado involucrados municipios de la derecha: “No es lo mismo que un municipio se gaste la plata en peluches a que se lo gaste en salud para el adulto mayor. No es lo mismo que un municipio ocupe la municipalidad para hacer puntos de prensa todas las mañanas contando historias, que un municipio que sea utilizado para mejorar la vida de los vecinos y vecinas”.